प्रदर्शनकारी युवाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एनडीए में विरोध के सुर उठने लगे हैं। एक दिन पहले कुछ भाजपा नेताओं के बच्चों ने सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किए थे और वीडियो बनाए थे।

सोमवार को बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर एके-47 राइफल के इस्तेमाल और देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज को सोमवार को गलत बताते हुए कहा, ‘हम इसके खिलाफ हैं।’

शांभवी चौधरी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से कहा, “लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि आप शांति से अपनी बात रख सकते हैं। शांतिपूर्ण विरोध का हमेशा स्वागत है, और हमारे लोकतंत्र में युवाओं को इसमें शामिल होने व अपनी बात रखने का अधिकार है।”

उन्होंने कहा, “जहां कहीं एके-47 का इस्तेमाल हुआ है, वह गलत है और हम इसके खिलाफ हैं, विभिन्न स्थानों पर छात्रों पर लाठीचार्ज भी गलत है। हालांकि, सोनम वांगचुक और काजपा प्रवक्ताओं ने स्वीकार किया है कि कई मौकों पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान असामाजिक तत्व मौजूद थे, और वहां कानून-व्यवस्था कायम रखी गई।”

इससे पहले रविवार को कुछ भाजपा नेताओं के बच्चों ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में एवं सरकार के खिलाफ टिप्पणियां की थीं और सोशल मीडिया से अपना पोस्ट हटाने से मना कर दिया था। असम सरकार में मंत्री असम सरकार के मंत्री केशव महंत की बेटी दिबिसा गुवाहाटी में प्रदर्शन में शामिल हुई थीं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्होंने अपना वीडियो जारी किया था।

इसी तरह भुवनेश्वर के भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की पुत्री अर्चिता सारंगी के इंस्टाग्राम पोस्ट चर्चा में रहे, जिनमें उन्होंने प्रधान के इस्तीफे पर खुशी जताते हुए लिखा, मेरा परिवार धर्मेंद्र प्रधान के साथ है, लेकिन मैं छात्रों के साथ हूं।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीट से दो बार के विधायक रहे विक्रम सिंह की बेटी यशस्विनी राजे सिंह पोस्ट लिखा- ‘अगर कोई एक बात, जो हम पक्के तौर पर जानते हैं, तो वह यह है कि सरकार अब सबसे ज्यादा बदले की भावना से काम करेगी।’

इस तरह की आवाजें भाजपा के नेताओं के बीच से भी उठी हैं। सोमवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता पी मुरलीधर राव ने कहा कि शासन भले ही बहुमत के जनादेश से शुरू हो, लेकिन यह तभी टिका रहता है जब जनता की सहमति हो।

उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, “शासन के मूल में लोगों का भरोसा होता है। धर्मराज युधिष्ठिर के रथ की तरह, जो सत्य और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा के कारण जमीन से ऊपर चलता था, शासन-व्यवस्था को भी हमेशा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर आधारित रहना चाहिए।”

मुरलीधर राव ने कहा कि श्रीराम का आदर्श ‘प्राण जाए पर वचन न जाए’ हर नेता को याद दिलाता है कि अपनी बात रखना ही जनता के भरोसे की नींव है। भारत में शासन की जिम्मेदारी संभालने वाले हर नेता के लिए यही मूल मंत्र यानी मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश-स्तंभ बना रहना चाहिए।

इससे पहले पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री और भाजपा के बुजुर्ग नेता मुरली मनोहर जोशी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी जिस तरह का व्यवहार हुआ, वह दुखद है।