विपक्षी पार्टियां भले ही बीजेपी से मुकाबला करने के मामले में देश भर में एक ही पेज पर रहने की कोशिश कर रही हों, लेकिन एक बार-बार आने वाली समस्या यह रही है कि स्थानीय स्तर पर उनके मतभेद सुलझ नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) की 23 अक्टूबर को विधान परिषद चुनाव एक साथ लड़ने की योजना पर संशय है, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना (UBT) अमरावती शिक्षक चुनाव क्षेत्र में एक-दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। वहीं शिवसेना (UBT) और NCP (SP) मराठवाड़ा स्नातक चुनाव क्षेत्र में एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। दूसरी सीटें जहां चुनाव हो रहे हैं, वे हैं पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक और पुणे शिक्षक।

तीनों पार्टियों के पांच काउंसिल सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला करने के कुछ ही दिनों में ये मतभेद सामने आए हैं। मंगलवार को नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है और उम्मीदवारों के पास अपना नॉमिनेशन वापस लेने के लिए 9 अक्टूबर तक का समय है। हालांकि पार्टियां इन दोनों चुनाव क्षेत्रों में किसी समझौते पर पहुंचने में नाकाम रही हैं।

अमरावती में कांग्रेस ने दिया उम्मीदवार

अमरावती शिक्षक चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस ने अदिति पोहरे को मैदान में उतारा है, जबकि सेना (UBT) ने दत्तात्रेय लहाने को मैदान में उतारा है। दत्तात्रेय लहाने ने 6 अक्टूबर को सेना नेताओं की मौजूदगी में अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। कांग्रेस ने 3 अक्टूबर को नागपुर स्नातक से मौजूदा विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी और पुणे टीचर्स से जयंत असगांवकर के साथ अदिति पोहारे के नाम की घोषणा की थी।

अदिति पोहारे अपनी उम्मीदवारी की घोषणा से कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुईं। वह हर्षवर्धन देशमुख की बेटी हैं, जो अमरावती में श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी के हेड हैं। सोसाइटी के स्टाफ में बड़ी संख्या में टीचर हैं, जिससे अदिति पोहारे को उस चुनाव क्षेत्र में एक लोकल बेस मिला, जहां उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड टीचर चुनते हैं।

हालांकि शिवसेना (UBT) का कहना है कि अमरावती सीट के लिए दत्तात्रेय लहाने ही उम्मीदवार थे। उनकी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद शिवसेना (UBT) के MP संजय राउत ने साफ कर दिया कि पार्टी सिर्फ कांग्रेस के साथ मुकाबले से बचने के लिए सीट नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा, “हम दो सीटों अमरावती और छत्रपति संभाजीनगर (मराठवाड़ा) पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप इसे फ्रेंडली फाइट कहें या जो चाहें। हम उन पर चुनाव लड़ रहे हैं।”

संजय राउत ने क्या कहा?

संजय राउत का कहना है कि सेना (UBT) उन सभी सीटों के लिए दावा नहीं कर रही थी, जिन पर कांग्रेस दावा कर रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नागपुर स्नातक और पुणे शिक्षक सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार थी और पुणे स्नातक NCP (SP) को देने के लिए भी तैयार थी, भले ही उसके नेताओं ने वहां वोटर्स को रजिस्टर करने के लिए काम किया हो।

संजय राउत ने कहा है कि तीनों पार्टियों ने स्नातक और शिक्षक चुनाव क्षेत्रों में अपना वोटर बेस बनाने के लिए अलग-अलग काम किया है और हर एक का कुछ सीटों पर अपना दावा है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि इन चुनावों में वोटर रजिस्ट्रेशन एक ज़रूरी फैक्टर था। उन्होंने कहा, “ये चुनाव आम वोटिंग पर आधारित नहीं हैं। जिस पार्टी के ज़्यादा मेंबर (वोटर) रजिस्टर होते हैं, उसका वज़न ज़्यादा होता है।कांग्रेस ने पुणे ग्रेजुएट्स पर दावा नहीं किया था, जब सेना (UBT) का वहां एक मौजूदा मेंबर था, जबकि सेना (UBT) ने पुणे टीचर्स पर दावा नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस का वहां एक मौजूदा मेंबर था। जब कोई मौजूदा मेंबर होता है, तो किसी दूसरी पार्टी का उस सीट की मांग करना सही नहीं है।”

अमरावती में NCP (SP) की स्थिति अभी भी कम साफ है। सोमवार को, इसके एक जिलाध्यक्ष दत्तात्रेय लहाने के नॉमिनेशन प्रोग्राम में शामिल हुए, जबकि एक दूसरे लोकल लीडर ने कहा कि सीनियर लीडरशिप ने अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। अलग-अलग बातों से पता चलता है कि पार्टी इस स्थिति से खुश नहीं है।

सेना ने मराठवाड़ा में फंसाया पेंच

दूसरा झगड़ा और सीधा हो गया है। सेना (UBT) ने मराठवाड़ा स्नातक चुनाव क्षेत्र से दिलीप घुगे को मैदान में उतारा है। दिलीप घुगे ने 5 अक्टूबर को अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। अगले दिन NCP (SP) के डॉ. प्रतापसिंह पाटिल ने घोषणा की कि वह शरद पवार की पार्टी और MVA के ऑथराइज्ड कैंडिडेट के तौर पर अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं।

प्रतापसिंह पाटिल के कैंपेन से यह भी पता चलता है कि मुकाबला कैसा हो सकता है। मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनकी उम्मीदवारी सिर्फ़ नॉमिनेशन फाइल करने के बारे में नहीं है, बल्कि मराठवाड़ा में ग्रेजुएट्स, स्टूडेंट्स, बेरोज़गार युवाओं और आम लोगों के लिए एक नई लड़ाई शुरू करने के बारे में है।

सतीश चव्हाण 2008 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस बार NCP और सत्ताधारी महायुति गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। सतीश चव्हाण पर निशाना साधते हुए पाटिल ने पूछा कि पिछले 18 सालों में ग्रेजुएट्स के लिए क्या बदला है। उन्होंने रोज़गार, शिक्षा, परीक्षा के पेपर लीक और स्टूडेंट्स के भविष्य जैसे मुद्दे उठाए।

हालांकि सेना (UBT) के इस सीट से चुनाव लड़ने के फैसले ने समीकरणों को उलझा दिया है और NCP (SP) को परेशान कर दिया है, जो पारंपरिक रूप से मराठवाड़ा ग्रेजुएट्स को NCP की सीट मानती रही है। छत्रपति संभाजीनगर में NCP (SP) नेताओं ने तर्क दिया है कि पार्टी ने लगातार तीन बार यह चुनाव क्षेत्र जीता है और इसलिए उसे इस पर चुनाव लड़ते रहना चाहिए। NCP (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने मतभेदों को कम करने की कोशिश की। काउंसिल सीटों पर असहमति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि MVA में कोई नाराज़गी नहीं है और आगे की बातचीत के बाद मुद्दा साफ़ हो जाएगा।

संजय राउत ने किया खारिज

संजय राउत ने इस बात को खारिज कर दिया है कि NCP (SP) का किसी तरह से सीट पर अपना दावा है। उन्होंने बताया है कि पार्टी में फूट के बाद NCP में शामिल होने से पहले, चव्हाण कांग्रेस के सदस्य थे और तब से राजनीतिक हालात बदल गए हैं। इस महीने की शुरुआत में, MVA ने 23 अक्टूबर को होने वाले चुनाव वाली पांच सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। विपक्षी गठबंधन की रणनीति पर एक मीटिंग में चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस नेता नसीम खान और हर्षवर्धन सपकाल, NCP (SP) नेता शशिकांत शिंदे और हर्षवर्धन पाटिल, और राउत शामिल हुए। उस समय कांग्रेस ने कहा था कि पार्टियां NCP, NCP (SP), और एक निर्दलीय उम्मीदवार के कब्ज़े वाले चुनाव क्षेत्रों को देख रही हैं, और उनके जीतने की संभावना तय करने के बाद उम्मीदवारों पर फैसला करेंगी।

अब ऐसा लगता है कि समझ दो चुनाव क्षेत्रों में फेल हो गई है। दोनों मामलों में, पार्टियों ने गठबंधन स्तर पर आखिरी फैसले का इंतजार करने के बजाय नॉमिनेशन के साथ आगे बढ़ गए हैं। हालांकि, विपक्षी गठबंधन के पास अभी भी 9 अक्टूबर तक का समय है कि वह दोस्ताना लड़ाई से बचें और महायुति को हराने का सबसे अच्छा मौका दें। नहीं तो, 27 अक्टूबर को वोटों की गिनती होने पर दोस्ताना लड़ाई की बेवकूफी सामने आ सकती है।

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