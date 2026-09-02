सीबीआई ने ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू)’ के तहत चावल के आवंटन और उसे उठाने से जुड़ी कथित साजिश से संबंधित मामले में तीन कंपनियों और FCI के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इनमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के दिल्ली इलाके के पूर्व अधिकारियों, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NERAMAC) के अधिकारियों, प्राइवेट व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों के नाम शामिल हैं।

इस मामले में FCI को 28.87 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान हुआ था। CBI की एंटी-करप्शन यूनिट ने पिछले हफ्ते जो केस दर्ज किया है, उसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें असम की दो और कोलकाता की एक कंपनी भी शामिल है।

आवंटन के लिए पात्र नहीं थी कंपनी

FIR के मुताबिक, FCI दिल्ली रीजन ने OMSS(D) 2025-26 के तहत राज्य सरकारों या उनके निगमों को चावल बेचने की कैटेगरी में NERAMAC को कुल 62,000 मीट्रिक टन चावल आवंटन किया था। इसमें से NERAMAC ने लगभग 50,645 मीट्रिक टन चावल 23,200 रुपये प्रति मीट्रिक टन की रियायती दर पर उठाया था।

FIR में यह भी कहा गया है कि चावल की मौजूदा रिजर्व कीमत 28,900 रुपये प्रति मीट्रिक टन थी। आगे आरोप लगाया गया है कि NERAMAC, भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते, 10 जुलाई 2025 की OMSS(D) पॉलिसी के तहत ई-ऑक्शन के बिना ऐसे आवंटन के लिए पात्र नहीं थी। CBI के अनुसार, केवल राज्य सरकारें और राज्य सरकारों के निगम ही बिना ई-ऑक्शन के आवंटन के लिए पात्र थे।

रिजर्व प्राइस पर बिकता को FCI को फायदा मिलता

सीबीआई का आरोप है कि अगर NERAMAC की ओर से रियायती कीमत पर उठाए गए चावल को रिजर्व प्राइस पर नीलामी के जरिए बेचा जाता, तो FCI को अतिरिक्त ₹28.87 करोड़ मिलते।

यह शिकायत उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सेक्शन ऑफिसर (सतर्कता) रिजवान अहमद ने CBI को भेजी थी। इसके साथ एक निष्पक्ष समिति और FCI की सतर्कता शाखा की रिपोर्ट भी भेजी गई थी। यह निष्पक्ष समिति FCI के दिल्ली क्षेत्र की तरफ से NERAMAC को चावल के आवंटन की जांच करने के लिए बनाई गई थी।

FIR में यह भी बताया गया कि NERAMAC ने OMSS(D) के तहत हर हफ्ते 31,000 मीट्रिक टन चावल के आवंटन की मांग की थी। आगे कहा गया है कि इस चावल का मकसद दिल्ली में आम जनता, दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों, प्रवासी कामगारों और राशन कार्ड न होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में न आने वाले लोगों को सस्ती दरों पर चावल उपलब्ध कराना था।

निजी कंपनियों को फायदा मिला

CBI ने आरोप लगाया कि हालांकि इन चावलों का वितरण उस मकसद के लिए नहीं किया गया जिसके लिए उसे मंजूरी दी गई थी। FIR के मुताबिक, इसके बजाय चावल को उठाने और आगे बेचने के लिए निजी कंपनियों और व्यापारियों का इस्तेमाल किया गया।

FIR में यह भी बताया गया कि चावल सही लाभार्थियों को नहीं बांटा गया, बल्कि दिल्ली-NCR के व्यापारियों से कहा गया कि वे NERAMAC के बैंक खाते में 23.25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पैसे जमा करें और 0.64 से 2.50 रुपये प्रति किलो तक कमीशन देकर FCI डिपो से चावल उठा लें।

FIR के अनुसार, पैसे पहले NERAMAC के बैंक खाते में जमा किए गए और बाद में 5 पैसे प्रति किलो का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज काटकर चावल के आवंटन और रिलीज के लिए FCI दिल्ली रीजन को ट्रांसफर कर दिए गए। FIR में यह भी बताया गया कि चावल घेवरा, मायापुरी और नरेला स्थित FCI डिपो से उठाया गया था। CBI का आरोप है कि व्यापारियों ने आगे यह चावल दूसरे व्यापारियों को बेचकर भारी मुनाफा कमाया।

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