Sandip Ghosh Bail: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार पीड़िता के माता-पिता ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को जमानत दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। वहीं, दो संगठनों ने इस मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर सीबीआई के कार्यालय तक विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है।

नागरिक समाज से जुड़े संगठनों ‘वॉयस ऑफ अभया’ और ‘वॉयस ऑफ वुमेन’ ने 12 नवंबर को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से मार्च शुरू करने की घोषणा की है।

मार्च के आयोजकों ने नागरिकों, विशेषकर महिलाओं से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। इन संगठनों ने लोगों से निराश नहीं होने की अपील करते हुए सीबीआई से मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करने का आग्रह किया।

12 नवंबर को सड़कों पर उतरें

आयोजकों में से एक ने कहा, ”हम समाज के सभी वर्गों के नागरिकों, विशेषकर महिलाओं से अपील करते हैं कि वे 12 नवंबर को सड़कों पर उतरें और दिखाएं कि अपनी मांगें पूरी कराने के लिए उन्हें किसी सरकार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को पता चलना चाहिए कि साक्ष्यों को नष्ट करने, रोकने या दबाने की कोशिशों के बावजूद लोग अब भी विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर हैं।”

इस बीच आरजी कर पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ ने घोष को जमानत मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल किया कि उनकी बेटी की मौत से पहले के घंटों में उसके साथ मौजूद रहे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। रत्ना बीजेपी की विधायक भी हैं।

मेरी बेटी के साथ मौजूद लोगों से पूछताछ हो- रत्ना देबनाथ

रत्ना देबनाथ ने कहा, ”अगर उस समय सभी को गिरफ्तार कर लिया गया होता और सबूतों को नष्ट नहीं होने दिया गया होता, तो स्थिति अलग हो सकती थी। हर मामले में आखिरी बार साथ देखे जाने के सिद्धांत को परखा जाता है। मेरी बेटी के साथ मौजूद लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी मौत आधी रात से सुबह छह बजे के बीच हुई। उस दौरान उसके साथ कौन था? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या इसलिए कि वे डॉक्टर हैं? मेरी बेटी भी डॉक्टर थी।”

पीड़िता की मां ने उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की, जिन पर उन्होंने साक्ष्य नष्ट करने का आदेश देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ”वे लोग कौन थे, जिन्होंने सब कुछ इतनी जल्दी नष्ट करने का निर्देश दिया? तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव एन एस निगम और संदीप घोष… जिम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए। मुख्य साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।”

पीड़िता के पिता ने कहा कि इस मामले में संदीप घोष को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए थी। हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि अंततः न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, ”इस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जानी चाहिए थी।”

बीजेपी नेता सिन्हा ने जताई हैरानी

बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने भी घोष को जमानत मिलने पर हैरानी जताई, लेकिन कहा कि यह फैसला न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। सिन्हा ने कहा, ”हम भी हैरान थे कि संदीप घोष को जमानत मिल गई। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि अगर उन्हें जमानत नहीं मिली होती, तो बेहतर होता। लेकिन क्या हममें से कोई जज के फैसले में हस्तक्षेप कर सकता है? जमानत देने या न देने का फैसला पूरी तरह न्यायपालिका का अधिकार है और जमानत प्राप्त करना भी किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार है। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि बंगाल में कोई भी इस जमानत आदेश से खुश नहीं है।”

सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को संदीप घोष को जमानत दे दी थी। उन पर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं और अयोग्य उम्मीदवारों को प्रवेश दिलाने के लिए मेरिट के अंकों में हेरफेर करने का आरोप है। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 23 फरवरी के उस आदेश के खिलाफ घोष की याचिका स्वीकार कर ली थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

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आरजी कर मामले को लेकर पीड़िता की मां और भाजपा की नवनिर्वाचित विधायक रत्ना देबनाथ ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान पूर्व CM ही स्वास्थ्य और पुलिस विभागों की प्रमुख थीं, उन्हीं ने यह सब करवाया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।