तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने महिला मंत्री कोंडा सुरेखा को कैबिनेट से तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने यह कदम उनकी बेटी द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच उठाया है।
गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कांग्रेस सरकार ने कोंडा सुरेखा को हटाने की सिफारिश राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को पहले ही भेज चुकी है।
मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ- सुरेखा
कैबिनेट से हटाए जाने के बाद कोंडा सुरेखा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने मुझे कारण बताओ नोटिस (show-cause notice) भेजा था, लेकिन मैंने रेवंत रेड्डी या पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगाया था। एक मीटिंग में मेरी बेटी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उसने एक विधायक उम्मीदवार को लेकर ऐसा किया और आरोप लगाए। उसने वहाँ मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कहा था। इसके लिए मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि वह क्या कहना चाहती थी।”
आगे जब उनसे पूछा गया कि क्या वह दिल्ली में राहुल गांधी से मिलेंगी, तो कोंडा सुरेखा ने कहा, “नहीं, मैं नहीं मिलूँगी, वे मुझे वापस नहीं लेंगे। देखते हैं भविष्य में क्या होता है।”
आगे एक सवाल में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें रेवंत रेड्डी ने धोखा दिया है, तो उन्होंने हां कहा।
मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं की थी आलोचना
इस फैसले से कांग्रेस सरकार के अंदर चल रह आपसी फूट सामने आ गई है। यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब सुरेखा की बेटी कोंडा सुष्मिता पटेल ने रेवंत रेड्डी और पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब सुरेखा की बेटी कोंडा सुष्मिता ने रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ आलोचनात्मक बातें कहीं। इन टिप्पणियों से राज्य कांग्रेस में नाराजगी फैल गई और पार्टी के कई विधायकों ने मंत्री के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। इस विवाद के कोंडा सुरेखा पर पार्टी के अंदर से खासा दबाव था, कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमिटी ने उनसे इन बातों पर सफाई मांगी थी।
सुरेखा ने किया था बचाव
हालांकि, मंत्री सुरेखा ने नोटिस के आधार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये बातें उनकी बेटी ने खुद कही थी और उन्हें इसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वह अपनी बेटी की बातों का समर्थन करती हैं, तो कोंडा सुरेखा ने कहा कि उनकी बेटी आजाद नागरिक है और उसे इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।
इससे पहले, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना मामलों की प्रभारी मंत्री मीनाक्षी नटराजन से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कोंडा सुरेखा ने कहा था कि उन्होंने मंत्री के तौर पर अपने कामकाज पर जोर दिया और यह भी कहा कि उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है।
कोंडा सुरेखा के जन्मदिन पर हुआ था हंगामा
जानकारी दे दें कि हाल ही में कोंडा सुरेखा का जन्मदिन समारोह वारंगल जिले के गीसुकोंडा में आयोजित किया गया था। उनकी बेटी कोंडा सुष्मिता पटेल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तीखी आलोचना की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद कोंडा सुरेखा की बेटी की टिप्पणियों पर पार्टी में जमकर आलोचना हुई। फिर पार्टी ने कोंडा सुरेखा को नोटिस जारी किया है।
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