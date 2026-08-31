कर्नाटक के कलबुर्गी में 67 वर्षीय एक रिटायर्ड डॉक्टर साइबर ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने खुद को कूरियर कंपनी के कर्मचारी, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अधिकारी बताकर डॉक्टर और उनकी पत्नी को डराया। आरोपियों ने उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के लिए होने का दावा किया और उन्हें प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जोड़ दिया।

पुलिस के मुताबिक, ठगी की शुरुआत 14 जुलाई को डॉक्टर की पत्नी के पास आए एक फोन कॉल से हुई। कॉल करने वाले ने खुद को कूरियर कंपनी का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनके नाम से एक अवैध पार्सल मुंबई भेजा जा रहा है। इसके बाद कॉल एक ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर की गई, जिसने अपना नाम अमन कुमार शर्मा बताया और खुद को मुंबई में ‘साइबर क्राइम कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया’ का वरिष्ठ अधिकारी बताया।

PFI से कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया

आरोपी ने दंपती से कहा कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल एक ऐसे बैंक खाते को खोलने में किया गया है, जिसका संबंध मनी लॉन्ड्रिंग और PFI से जुड़े आतंकी फाइनेंसिंग से है। अधिकारी ने उन्हें बताया कि खाते में करीब 2.5 करोड़ रुपये की अवैध रकम है। उसने मामले से उनका नाम हटाने के लिए करीब 20 लाख रुपये की मांग की।

इसके बाद डराने-धमकाने का सिलसिला व्हाट्सऐप वीडियो कॉल के जरिए जारी रहा। एक अन्य आरोपी ने खुद को सब-इंस्पेक्टर विश्वास राव बताया। उसने दंपती को मामले की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देने की चेतावनी दी और इसे ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ से जुड़ा मामला बताया।

बैंक खातों से लेकर सोना और संपत्ति तक की जानकारी ली

जांच के नाम पर ठगों ने डॉक्टर और उनकी पत्नी से उनकी निजी और वित्तीय जानकारी हासिल कर ली। आरोपियों ने बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट, बचत, एलआईसी पॉलिसी, सोने और संपत्ति से जुड़ी जानकारी मांगी। पुलिस के अनुसार, दंपती को विश्वास दिलाया गया कि यह सारी जानकारी कथित जांच का हिस्सा है।

डॉक्टर की शिकायत के मुताबिक, 28 अगस्त को दर्ज शिकायत में उन्होंने बताया कि आरोपियों के निर्देश पर उन्होंने अलग-अलग खातों से पैसे ट्रांसफर किए। उन्होंने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट बंद कर दी, एलआईसी की रकम निकाल ली और बाद में अपने घर के बदले 50 लाख रुपये का पर्सनल लोन भी लिया।

बेटे ने बताया तो खुला साइबर ठगी का राज

डॉक्टर का दावा है कि उन्होंने कुल 1.79 करोड़ रुपये ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। 21 अगस्त को जब उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे ने बेंगलुरु से कलबुर्गी आकर उनसे मुलाकात की, तब उसने उन्हें ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी साइबर ठगी के बारे में बताया। इसके बाद डॉक्टर को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

कलबुर्गी की CEN पुलिस ने पहचान की चोरी और धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, आरोपियों के बैंक खातों को फ्रीज कराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कॉल रिकॉर्ड और मामले से जुड़े अन्य विवरणों की जांच की जा रही है।

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