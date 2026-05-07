भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने निजी सहायक (पीए) की मध्यमग्राम में बुधवार रात हुई हत्या पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह एक सोची-समझी हत्या है और DGP ने भी यही कहा है। 2-3 दिनों तक रेकी की गई थी और हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हम शोक में हैं और इस घटना की निंदा करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं।

उन्होंने कहा, “दिल्ली से हमारे पूरे नेतृत्व ने इस बारे में जानकारी ली है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मृतक के परिवार और पुलिस से बात की है। विभिन्न नेता और चुने हुए विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से यहां आए हैं। पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं और वे मामले की जांच करेंगे। यह 15 साल के ‘महा-जंगल राज’ का नतीजा है। अब BJP यहां के गुंडों को खत्म करने का काम शुरू करेगी।”

कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल

बता दें कि राज्य के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीते के बाद मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्र नाथ रथ की मध्यमग्राम में सरेराह हत्या कर दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक वह कुछ लोगों के साथ थे, तभी हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। इस घटना ने राज्य में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना के संबंध में एक चश्मदीद ने बताया, “जैसे ही चंद्रा की कार मेरी कार के पास से गुजरी, वह अचानक बीच रास्ते में रुक गई और बाइक पर सवार एक व्यक्ति आया और कार के बाईं ओर गोलीबारी शुरू कर दी।” बकौल चश्मदीद वह व्यक्ति काफी माहिर लग रहा था। गोलीबारी को अंजाम देकर वह तुरंत वहां से भाग निकला। ऐसा लग रहा था कि यह सब पहले से ही प्लान किया गया था।

उन्होंने कहा, “गोलियां बिल्कुल करीब से चलाई गई थीं। मैंने 2 राउंड गोलियों की आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि यह घटना रात 10.30 बजे से 11 बजे के बीच हुई। यह घटना अस्पताल से 200-300 मीटर की दूरी पर हुई। लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और कार के ड्राइवर को भी गोली लगी थी।”

इधर, पश्चिम बंगाल के DGP सिद्ध नाथ गुप्ता ने कहा कि हमने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हमने अपराध में इस्तेमाल हुई 4-पहिया गाड़ी को जब्त कर लिया है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि गाड़ी की नंबर प्लेट नकली है और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। हमें घटनास्थल से जिंदा कारतूस और चले हुए कारतूस मिले हैं। चश्मदीदों और सबूतों की जांच की जा रही है।

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भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में निर्णायक जीत हासिल की है। पार्टी ने 207 सीटें जीतकर दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 15 साल लंबे शासन का अंत कर दिया है। पूरी खबर पढ़ें…