पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को चीमा गांव में संत अतर सिंह जी महाराज अस्पताल का उद्घाटन किया। 11.70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित और 30 बिस्तरों वाला यह अत्याधुनिक अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में हजारों लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस अस्पताल से 15 गांवों के लगभग 50,000 लोगों को लाभ होगा, साथ ही आस-पास के इलाकों में रहने वाले लगभग 35,000-40,000 निवासियों के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण इलाज तक पहुंच भी मजबूत होगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अस्पताल में मरीजों और उनके परिवारों से भी बातचीत की। उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और मौके पर उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पहले सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को अक्सर संगरूर, पटियाला और लुधियाना रेफर कर दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें स्थानीय स्तर पर ही इलाज मिलेगा, क्योंकि यह अस्पताल आधुनिक मशीनों और आपातकालीन व मातृ-शिशु वार्डों से सुसज्जित है।

भगवंत मान ने कहा कि संत बाबा अतर सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा और राज्य सरकार ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य इस क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना और लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना है। इस परियोजना को युद्धस्तर पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

उन्होंने कहा कि इस केंद्र की शुरुआत 1975 में 10 बेड की क्षमता के साथ हुई थी। बाद में इसकी क्षमता बढ़ाकर 20 बेड कर दी गई, और अब इसे 30 बेड तक बढ़ा दिया गया है। यह केंद्र लगभग 50,000 लोगों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यहां आपातकालीन और विशेष चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज़ों को यहां आपातकालीन देखभाल मिलेगी। साथ ही, यहां सर्जिकल प्रक्रियाएं भी की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि बच्चों की बीमारियों के इलाज के लिए बाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे, साथ ही ENT और दंत चिकित्सा सेवाएं भी मिलेंगी। मुफ़्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, X-ray और रक्त जांच की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। नशा मुक्ति सेवाएं चाहने वाले मरीज़ों का इलाज भी इस CHC में किया जाएगा।

नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के मुद्दे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने नशीले पदार्थों को वैध बनाने की मांगों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “यह तर्कहीन और अतार्किक है, क्योंकि एक नशीला पदार्थ दूसरे की जगह नहीं ले सकता। इसके बजाय, इस बुराई को युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर दूर किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए पहले ही कई पहलें शुरू कर दी हैं।

चल रहे नशा विरोधी अभियान के प्रभाव पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान ने राज्य में नशीले पदार्थों के व्यापार की कमर तोड़ दी है। नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला (supply line) काट दी गई है, नशा तस्करों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और उनकी संपत्तियां ज़ब्त कर ली गई हैं। AAP सरकार जल्द ही उन बहादुर लोगों को सम्मानित करने के लिए एक अभियान शुरू करेगी, जिन्होंने नशा तस्करों के खिलाफ महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

शासन की उपलब्धियों का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि AAP सरकार ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व पहलें की हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में पूर्ण बदलाव देखने को मिला है। लोगों का टैक्स का पैसा राज्य का है, और सरकार इसे लोगों के कल्याण पर समझदारी से खर्च कर रही है।

राघव चड्ढा को AAP ने डिप्टी लीडर पद से हटाया, क्या पार्टी से भी होगी विदाई?

आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा काफी दिनों से चल रही थी, वो आखिरकार गुरुवार (2 मार्च, 2026) को सही साबित हुई। चर्चा यह थी कि क्या राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं, लेकिन यह बात तो आज साफ हो गई कि हां, आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। यही वजह रही कि आज पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाकर साफ कर दिया कि यह महज शिगूफा नहीं, बल्कि वास्तविक कलह थी, लेकिन यह बात अभी साफ नहीं हो सकी है कि क्या वो भाजपा के साथ जाएंगे? या फिर पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर।