एसिड अटैक के बाद जहां ज्यादातर लोग जीवन खत्म मान लेते हैं, वहीं जमशेदपुर की रेशम फातमा ने अपने हौसले और जज्बे से हालात को मात दी है। साल 2014 में एसिड अटैक का शिकार होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और शिक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ती रहीं। उसी दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि आज उनका चयन ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठित चिवनिंग स्कॉलरशिप (Chevening Scholarship) के लिए हुआ है। इसके तहत वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में उच्च शिक्षा हासिल करेंगी।

17 वर्ष की उम्र में एसिड अटैक का शिकार होने के बाद आज रांची की रहने वाली यह 29 वर्षीय युवती भारत की पहली एसिड अटैक पीड़िता बन गई है जिसे ब्रिटेन सरकार की प्रतिष्ठित चिवनिंग स्कॉलरशिप मिली है और वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) में जेंडर, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन में एमएससी की पढ़ाई करेगी।

मां के कज़िन के शादी का प्रस्ताव को ठुकराया

साल 1997 में जमशेदपुर में जन्मी रेशम कक्षा 11 में पढ़ रही थी और लखनऊ में अपने दादा-दादी के साथ रह रही थी तभी उसकी मां के कज़िन रियाज ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। रियाह रेशम से बीस साल बड़ा था और उसके प्रस्ताव को रेशम ने उसे ठुकरा दिया लेकिन इसके परिणाम गंभीर निकले। फरवरी 2014 में रियाज ने कथित तौर पर उसे कोचिंग क्लास से घर छोड़ने की पेशकश की थी।

रेशम ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “उसने मुझसे कहा था कि कोचिंग क्लास के बाद वह मुझे घर छोड़ देगा। मैंने उस पर भरोसा किया क्योंकि वह मेरे परिवार का सदस्य था लेकिन उसने गाड़ी हाईवे की तरफ चलाई और मेरे सिर पर तेजाब की पूरी बोतल उड़ेल दी। पहले तो मुझे लगा कि यह पेट्रोल है लेकिन फिर जलन होने लगी।”

प्रपोजल रिजेक्ट करने पर किया एसिड अटैक

रेशम ने आगे बताया, “कुछ ही देर में, उसने चाकू निकाला और मेरी गर्दन पर रख दिया। मुझे याद है कि मैं सोच रही थी, तो मौत ऐसी होती है।” मैंने हिम्मत जुटाई, उसे धक्का देकर दूर कर दिया और भागने लगी। उसने आगे बताया, “जलन असहनीय थी। एक ऑटो रिक्शा चालक रुका। मैंने उससे मदद की गुहार लगाई और कहा कि मेरा परिवार उसे कुछ भी देने को तैयार है। मुझे ऑटो के अंदर ही अपनी जींस उतारनी पड़ी क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मेरी त्वचा आग से जल रही हो। चालक ने ऑटो में रखे कपड़े से मेरे पैरों को ढक दिया।”

रेशम के मुताबिक, “पास के पुलिस स्टेशन पर भीड़ जमा हो गई लेकिन कोई भी उसे अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं था। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझे अस्पताल ले गया और मुझे अपना सिर उसके कंधे पर रखने दिया।” उनका जीवन पढ़ाई और अस्पताल के बीच झूलता रहा। रेशम ने विज्ञान स्ट्रीम में 87% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की।

पति ने चिवनिंग स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया

रेशम साल 2018 में दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएससी फिजिक्स (ऑनर्स) की पढ़ाई की और इससे पहले साल 2015 में वह गणतंत्र दिवस समारोह में भारत पुरस्कार- बच्चों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित हुईं। हालांकि, रेशम ने शुरू में सिविल सेवाओं में जाने की योजना बनाई थी लेकिन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने का फैसला लिया।

साल 2023 में, जेएनयू में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने इब्राह फाउंडेशन की शुरुआत की जो युवा मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा, करियर और आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एक पहल है। साल 2024 में उन्होंने अपने पति, असगर से शादी की जिन्होंने उन्हें चिवनिंग छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल के आरोप में मामला दर्ज की गई नोएडा की लड़की की मां ने अपनी बेटी को माफ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है और कहा कि उनके इस कदम ने लड़की को जीवनदान दिया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें