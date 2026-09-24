राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने कहा है कि देश में आरक्षण व्यवस्था जरूरी है और इसे जारी रहना चाहिए। संगठन का कहना है कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है और सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक है।

PTI को दिए एक इंटरव्यू में ABVP के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि संगठन हमेशा से आरक्षण के पक्ष में रहा है। उन्होंने कहा, “संविधान आरक्षण का प्रावधान करता है और आरक्षण जारी रहना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि ABVP ने लगातार यह रुख रखा है कि देश में आरक्षण जरूरी है। मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव या इसे खत्म करने की मांग पर सोलंकी ने कहा कि ऐसी मांग करने वालों को पहले इस मुद्दे को विस्तार से समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि देश की जरूरत क्या है।

सामाजिक समरसता के लिए जरूरी है आरक्षण

ABVP महासचिव ने कहा कि संगठन की विचारधारा सामाजिक समरसता पर आधारित है। उनका कहना है कि ABVP मानता है कि समाज के सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी वजह से संगठन के अनुसार देश में आरक्षण की जरूरत है।

दरअसल, 21 अगस्त को दिल्ली में कई लोग आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर जुटे थे। इंस्टाग्राम पेज ‘रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन’ की ओर से दिए गए आह्वान के बाद यह प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने मांग की थी कि सरकारी सहायता और आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को बनाया जाए।

जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से की थी मुलाकात

प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समूह के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई थी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक को ‘सौहार्दपूर्ण चर्चा’ बताया गया था।

BJP की सरकार हो या गैर-BJP, छात्रों के मुद्दे उठाता रहेगा ABVP

यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र में BJP की सरकार होने के कारण ABVP छात्रों के मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाने में खुद को सीमित महसूस करता है, सोलंकी ने कहा कि संगठन का रुख स्पष्ट है।

उन्होंने कहा कि सरकार BJP की हो या गैर-BJP, ABVP छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती और आक्रामक तरीके से उठाता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि संगठन हर मुद्दे को टकराव के जरिए नहीं उठाता और कई बार बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश करता है।

सोलंकी ने कहा कि कई बार बातचीत से समाधान निकल सकता है। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता है तो ABVP संघर्ष के लिए भी तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि छात्र हितों के मुद्दों पर संगठन बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के समाधान की दिशा में आगे बढ़ता है।