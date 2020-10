हाथरस गैंगरेप मामलें में प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस नेता प्रिया जयंत ने रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कहा है की रिपोर्टर ने उन्हें चेहरे पर माइक से मारा है जिस वजह से उन्हें चोट भी आई है। प्रिया जयंत का यह वीडियो वायरल हो रहा है।

दरअसल, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें महिला इकाई की नेता प्रिया जयंत ने आरोप लगाया है कि रिपब्लिक टीवी चैनल के रिपोर्टर ने उन्हें माइक से मारा है। इस विडियो में उनके होंठ से खून भी बह रहा है। सोशल मीडिया पर यह विडियो वायरल हो रहा है और लोग रिपब्लिक टीवी की खिंचाई कर रहे हैं।

Our office bearer Priya Jayant beaten up and injured by Modi Govt’s pet ⁦@republic⁩ channel’s journalist!

Shame on Godi Media!! pic.twitter.com/cN9jcjmBRw

