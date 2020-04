टीवी डिबेट्स में आए दिन तीखी बहस होती रहती है। कभी- कभी एंकर पैनलिस्ट में आए मेहमानों पर भड़क उठते हैं। इस घटनाओं के बिनाह पर साफ कहा जा सकता है कि टीवी चैनलों पर बहस दिन ब दिन अपनी विश्वसनियता खो रही है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक अंग्रेजी टीवी चैनल के पत्रकार मुस्लिम पैनलिस्ट पर चिल्लाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। टीवी पत्रकार आरफा खानुम शेरवानी ने यह वीडियो साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि यह जर्नलिज्म नहीं टेररिज्म है।

Dear @MumbaiPolice if you see this man outside, please take action on him.. only journalist are allowed to be on road for essential service.. but this man isn’t a journalist nor doing journalism https://t.co/o7ag8yyz1C

— sohit mishra (@sohitmishra99) April 2, 2020