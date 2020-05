कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में टिड्डों के हमले का नया संकट सामने आया है। देश में 26 साल बाद टिड्डों के हमले के चलते करीब 90 हजार हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई है। टीवी चैनलों पर इस बात को लेकर खबरें भी चल रही हैं। वहीं, कई चैनलों पर इसे लेकर वाद-विवाद भी हो रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने इसे पाकिस्तान की साजिश बताई जिसके बाद उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है।

अर्नब कहते हैं, दर्शकों जो सबसे लुटा पिटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं… उसको हम लोग कहते हैं पिद्दी। वो कहावत तो आप लोगों ने भी सुनी होगी। क्या पिद्दी और पिद्दी का सोरमा और पिद्दी से भी जो गया गुजरा हो उसको कहते हैं टिड्डी। वही छोटा सा टिड्डी अब पूरे पाकिस्तान की मुसीबत बन गया है। जो पाकिस्तान कहता है कि हम भारत से जंग लड़ेंगे, वो टिड्डियों के हमले से ही हार गया है। पाकिस्तान में टिड्डियों के हमले से आपातकाल लगा हुआ है। हालत यह है कि वहां के मंत्री कह रहे हैं कि अनाज तो हमारे पास ही नहीं टमाटर प्याज इतने महंगे कि हम खरीद नहीं सकते।

इसके आगे अर्नब पाकिस्तान को एक सलाह देते नजर आए उन्होंने कहा पाकिस्तानियों एक काम करो तुम टिड्डियों की बिरयानी बनाकर खाओ। तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान तुम्हारे पास तो आतंकी भी नहीं बचे हैं। सबको हमने सूली पर चढ़ा दिया है। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। आधे पाकिस्तान पर टिड्डियों का कब्जा हो गया है। और कश्मीर की तरफ आंख उठाने वाला पाकिस्तान टिड्डियों से कराची को भी नहीं बचा पाया। ऐसे हालात में पूरा भारत पूछता है कि क्या पाकिस्तान अब भारत के लिए टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है?

The longer version of Arnab’s expert comments on Pakistan’s alleged locust conspiracy against India. If a @republic employee goes job hunting, what would they show as their journalistic achievement? pic.twitter.com/zwgoUtnfWi

— Pratik Sinha (@free_thinker) May 29, 2020