कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर रिपब्लिक चैनल के संपादक अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने 12 घंटे में दो नोटिस थमाए हैं। कहा है कि वह उनसे तत्काल पूछताछ करना चाहती है। टीवी पत्रकार ने अपने खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई पर कहा है- मुंबई पुलिस को मुझ पर हुए हमले की जांच में भी तेजी दिखानी चाहिए।

दरअसल, रविवार को मुंबई पुलिस ने गोस्वामी को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत सोनिया पर बयान देने वाले मामले की जांच में शामिल होने के लिए कहा। यह एफआईआर कांग्रेसी मंत्री नितिन राऊत ने एफआईआर दी है।

COVID-19 in India LIVE

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, यह शिकायत महाराष्ट्र के नागपुर में दर्ज हुई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए कह दिया था। जानकारी के मुताबिक, अर्णब को सोमवार सुबह 10 बजे मुंबई पुलिस के समक्ष हाजिर होना है।

इसी पर अर्णब ने बयान जारी कर कहा है- ‘सोनिया पर बयान वाले केस में मुंबई पुलिस मुझसे पूछताछ करना चाहती है’…ये कहते हुए मुझे उसने 12 घंटों में दो नोटिस भेजे हैं। कानून के तहत बाध्य नागरिक होने के नाते मैं जांच में सहयोग करूंगा। साथ ही अपील है कि पुलिस ऐसी ही तेजी मुझ पर और मेरी पत्नी पर हुए हमले (23 अप्रैल को) के केस में भी दिखाए।

Coronavirus in India LIVE Updates

क्या हुआ था अर्णब गोस्वामी के साथ उस दिन?

#BREAKING | Arnab’s message after being physically attacked by Congress goons #SoniaGoonsAttackArnab https://t.co/RZHKU3fdmK pic.twitter.com/SdAvoerhIH

— Republic (@republic) April 22, 2020