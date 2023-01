Republic Day 2023 Live Updates: कर्तव्य पथ पर आज दिखेगी देश की आन-बान-शान, 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा पूरा देश

Go to Live Updates मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त… Live UpdatesRepublic Day 2023 Live Updates: देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। जानिए पल-पल की अपडेट्स 08:51 (IST) 26 Jan 2023 Republic Day Live Updates: भाजपा मुख्यालय पर तिरंगा फहाराया गया राजधानी नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने तिरंगा फहराया। इस दौरान भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय, बीएल संतोष और अन्य नेता भी मौजूद थे।https://twitter.com/ANI/status/1618447268612571136 08:40 (IST) 26 Jan 2023 Republic Day Live Updates: आरएसएस मुख्यालय पर फहराया गया तिरंगा नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर आरएसएस नागपुर महानगर के सहसंघचालक श्रीधर गाडगे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।https://twitter.com/ANI/status/1618444797643206657 08:36 (IST) 26 Jan 2023 Republic Day Live Updates: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस के मौके पर ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत को शुभकामनाएं दी हैं। ऑस्ट्रेलियन पीएम ने कहा, "यह दिन आधुनिक भारत की समृद्ध संस्कृति और प्रभावशाली उपलब्धियों का सम्मान करने का क्षण है। यह उन सभी भारतीय विरासतों के लिए भारत के प्रति अपने साझा प्रेम और इसके भविष्य में साझा विश्वास के इर्द-गिर्द एकजुट होने का अवसर है… मैं सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं।" 08:34 (IST) 26 Jan 2023 Republic Day Live Updates: इजरायल ने दी भारतीय गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं इजरायल ने भारतीय लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इजरायल दूतावास में तैनात अधिकारियों ने अलग-अलग भारतीय भाषाओं में भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं।https://twitter.com/ANI/status/1618442573617704962 08:27 (IST) 26 Jan 2023 Republic Day Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का यह अवसर इसलिए भी विशेष है, क्योंकि इसे हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए हम एकजुट होकर आगे बढ़ें, यही कामना है। Happy Republic Day to all fellow Indians! 08:03 (IST) 26 Jan 2023 Republic Day 2023 Live Updates: कितने बजे शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह? Republic Day Parade Time: कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह आज सुबह करीब 10.30 बजे शुरू होगा। कर्तव्य पथ के जरिए आज पूरी दुनिया भारत की सैन्य ताकत के अलावा सांस्कृतिक विविधता, देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं, नारी शक्ति और एक उभरते हुए 'नए भारत' को देखेगी। भारत आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं।

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…