Republic Day: पद्म पुरस्कारों की घोषणा, मुलायम सिंह यादव को पद्मविभूषण, देखें 106 हस्तियों की पूरी सूची

Republic Day: गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार ने बुधवार (25 जनवरी, 2023) को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्‍कारों का ऐलान कर दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और ORS (Oral Rehydration Solution) के व्यापक इस्तेमाल में अहम भूमिका निभाने वाले पश्चिम बंगाल के डॉ. दिलीप महालनाबीस […]

Republic Day: मुलायम सिंह यादव को पद्मविभूषण।

