Republic Day Parade: असम की झांकी में नजर आए ‘पूर्वोत्तर के शिवाजी’- अहोम योद्धा बोड़फुकन, जानिए मुगलों को कैसे चटाई थी धूल

Republic Day: लचित बोड़फुकन अहोम साम्राज्य की शाही सेना के जनरल थे। उन्होंने 1671 में सराईघाट की लड़ाई में मुगलों को करारी शिकस्त दी थी।

Republic Day Parade: असम की झांकी में नजर आए अहोम योद्धा लचित बोड़फुकन (Source- ANI)

