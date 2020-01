देश भर में CAA को लेकर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में असम में रविवार को गणतंत्र दिवस समारोहों में हिस्सा लेने जा रहे राज्य के मंत्री हिमंत विश्व सरमा और भाजपा विधायक अंगूरलता डेका को अलग अलग स्थानों पर संशोधित नागरिकता कानून के विरोधियों ने काले झंडे दिखाए। पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के समन्वयक सरमा नगांव जिले में नुरूल अमीन स्टेडियम जा रहे थे। रास्ते में आसू और एजेवाईसीपी के सदस्यों ने ‘वापस जाओ’ ‘हमें सीएए मंजूर नहीं है’ के नारे लगाये और उन्हें काले झंडे दिखाए। लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

पहले दिया था यह बयान: मंत्री ने पहले एक मौके पर कहा था कि भले ही उन्हें काला झंडा दिखाया जाता है लेकिन वह उन्हें सफेद नजर आता है। खबरों के अनुसार कामरूप जिले में नगांव के बटाडरावा की विधायक डेका को भी प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। आसू के कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी काले झंडे दिखाये। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के कार्यकर्ताओं ने डिब्रूगढ़ में राज्य मंत्री चंद्र मोहन पटोवरी के काफिले को काले झंडे दिखाए।

Assam: All Assam Students’ Union (AASU) workers show black flags to the convoy of State Minister Chandra Mohan Patowary, in Dibrugarh. pic.twitter.com/GHrFn6Lsqw

— ANI (@ANI) January 26, 2020