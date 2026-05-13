केरल में फ्यूल आउटलेट्स ने थोक ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ग्राहकों को अधिकतम 200 लीटर डीजल खरीदने की अनुमति है और पेट्रोल की खरीद प्रति व्यक्ति लगभग 5000 रुपये तक सीमित कर दी गई है।

Mathrubhumi.com की रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम खुदरा दुकानों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने और अधिक मांग के बीच स्टॉक की कमी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। खबरों के मुताबिक, ऑइल मार्केटिंग कंपनियां लंबी अवधि की आपूर्ति के बजाय अल्पकालिक मांग के आधार पर ईंधन स्टेशनों को ईंधन की आपूर्ति कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पंपों को फिलहाल एक बार में केवल कुछ दिनों के लिए ही पर्याप्त स्टॉक मिल रहा है।

केरल में स्टॉक की कमी रोकने के लिए उठाया गया कदम

केरल में लगभग 2500 पेट्रोल पंप हैं जिनमें से कई 12,000 से 24,000 लीटर तक की नियमित टैंकर डिलीवरी पर निर्भर हैं। दैनिक बिक्री में काफी अंतर पाया जाता है। शहरी पंपों पर प्रतिदिन 10,000 लीटर तक डीजल बिकता है जबकि छोटे आउटलेट इससे काफी कम मात्रा में डीजल बेचते हैं। संचालकों ने कहा कि नई सीमाएं उच्च मांग की अवधि के दौरान अचानक स्टॉक की कमी को रोकने के उद्देश्य से निर्धारित की गई हैं।

केंद्र सरकार बोली- भारत के पास वर्तमान में पर्याप्त ऊर्जा भंडार

ईंधन वितरकों ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति में देशव्यापी स्तर पर कोई औपचारिक कमी नहीं है। केरल राज्य पेट्रोलियम व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये प्रतिबंध निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं न कि कमी का संकेत देने के लिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत के पास वर्तमान में पर्याप्त ऊर्जा भंडार हैं जिनमें लगभग दो महीने के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार और लगभग डेढ़ महीने की एलपीजी आपूर्ति शामिल है। हालांकि, वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण ऑइल मार्केटिंग कंपनियां वित्तीय दबाव में हैं और अनुमानित दैनिक नुकसान हजारों करोड़ रुपये में पहुंच रहा है।

अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह ईंधन की कमी की स्थिति नहीं है लेकिन अस्थायी प्रतिबंधों से आम उपभोक्ताओं की तुलना में थोक खरीदारों और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों पर अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार, इन उपायों का मुख्य उद्देश्य वितरण को स्थिर करना और स्थानीय पेट्रोल पंपों पर स्टॉक असंतुलन को रोकना है।

अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम

अमूल ने पूरे भारत में दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। गुरुवार से देशभर में अमूल का दूध दो रुपये प्रति लीटर महंगा मिलेगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (GCMMF) ने बढ़ती लागत की वजह से अपने अमूल ब्रांड के दूध की कीमत दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें