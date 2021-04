बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी की सरकार की कई मुद्दों पर आलोचना करते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने स्वास्थ्य बजट को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। नेता ने एक खबर, जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना के बावजूद स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी हुई है, को शेयर करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा है। नेता ने ट्वीट किया, ‘पानी और साफ-सफाई को भी स्वास्थ्य बजट में जोड़ लिया गया है, जबकि पोषण को लेकर बजट कम किया गया है।’

बता दें कि इस साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 64,180 करोड़ रुपये के बजट वाली एक नई स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री आत्म निर्भर स्वस्थ भारत योजना, की घोषणा की थी। केंद्र ने स्वास्थ्य मंत्रालय को 2020-21 के लिए 67,112 करोड़ रुपये की राशि बजट के तौर पर दी थी। सरकार के मुताबिक नई योजना पूरे स्वास्थ्य बजट में 100% की वृद्धि दिखाती है। बजट के बारे में बताते हुए सीतारमण ने यह भी कहा था कि यह छह सालों में चालू हो जाएगी। बता दें कि 2021-22 के बजट दस्तावेज में इस योजना का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि इस वर्ष यह धनराशि किसी भी रूप में खर्च हो पाएगी या नहीं।

Water and sanitation outlays included in the health budget; nutrition outlay actually down. https://t.co/igLYmkDt1f via @BloombergQuint

— Subramanian Swamy (@Swamy39) April 24, 2021