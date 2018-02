राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। पीएम मोदी बुधवार (7 फरवरी) को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उच्च सदन में बयान दे रहे थे। उसी वक्त रेणुका चौधरी हंस पड़ी थीं। सदन के बाहर उन्होंने इसकी वजह बताई। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘मेरे पास सुबूत है जहां देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आधार कार्ड को लेकर नाच रही है। उन्होंने आधार कार्ड के खिलाफ पब्लिक में लंबा-चौड़ा बोला था। आज बता रहे हैं कि आधार कार्ड का बीज उस वक्त बोया गया था जब आडवाणी जी थे। मुझे इस बात पर हैरानी के साथ हंसी आ गई थी, क्योंकि वह 360 डिग्री पर मुकर जाते हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा…वह भी देश के प्रधानमंत्री को।’ रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने मुझ पर निजी टिप्पणी की। अगर वह सदन के बाहर होते तो उन पर कानून लागू हो जाता। महिलाओं को बदनाम करना एक अपराध है। वैसे भी मैं उन्हें जवाब देने के लिए उस स्तर तक नहीं गिर सकती हूं।’

