कास्टिंग काउच से तो संसद भी नहीं है सुरक्षित: सरोज खान की टिप्पणी पर रेणुका चौधरी का बड़ा बयान

मंगलवार सुबह कास्टिंग काउच पर दिए गए बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने कहा कि ये तो बॉलीवुड का अभिन्न अंग है। कास्टिंग काउच में रेप के बाद कम से कम उन्हें रोजगार तो मिलता है। सरोज खान के इस बयान पर जमकर हंगामा हुआ। जहां टॉलीवुड की एक्ट्रेस श्री रेड्डी ने सरोज खान के बयान पर आपत्ति जताते हुए ये कहा कि आप जैसे सीनियर लोगों से हम सही रास्ता देखने की उम्मीद करते हैं। अब कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रेणुका चौधरी का कहना है कि ऐसा सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं हर जगह होता है। उन्होंने कहा कि ये ना सोचें की संसद इससे अछूती है या अन्य काम करने की जगह इससे अछूती हैं। अब समय आ गया है कि देश को इस मुद्दे पर खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए Me Too.

It is not just in the film industry. It happens everywhere & it is the bitter truth. Don't imagine that Parliament is immune or other work places are immune to it. It is time that India stood up & said 'Me Too': Renuka Chowdhary, Congress on Saroj Khan's remark on Casting couch. pic.twitter.com/bDekV48xEB

— ANI (@ANI) April 24, 2018