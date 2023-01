दूरस्थ मतदान : विपक्ष ने जरूरत पर उठाए सवाल

विपक्षी दलों ने सोमवार को दूरस्थ मतदान मशीन (रिमोट वोटिंग मशीन – आरवीएम) के इस्तेमाल की आवश्यकता पर सवाल खड़े किए हैं।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।(फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

