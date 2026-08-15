झारखंड में JPSC और JSSC CGL परीक्षा में कथित धांधली और गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आक्रोश अपने चरम पर है। आंदोलन के 22वें दिन अभ्यर्थियों ने प्रेस वार्ता कर सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है।

छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा कि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

छात्र नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता।

छात्र कर फूकेंगे हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग की है और कांग्रेस व JMM पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड के मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कांग्रेस को JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। छात्रों ने घोषणा की है कि वे 16 अगस्त को हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला जलाएंगे।

छात्र नेताओं ने कहा कि 20 अगस्त को राज्यभर के हजारों अभ्यर्थी राजधानी रांची में जुटेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। छात्रों का कहना है कि सरकार लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिससे मजबूर होकर उन्हें यह कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है।

आंदोलन की रणनीति की जानकारी देते हुए छात्रों ने कहा कि कल राज्य के सभी 24 जिलों में विरोध प्रदर्शन होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा।

छात्र नेता पीयूष कुमार ने क्या कहा?

छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा, “हम गांधी, भगत सिंह और ‘दिशोम गुरु’ (शिबू सोरेन) जैसी हस्तियों के बारे में पढ़कर बड़े हुए हैं। अब, अलग झारखंड राज्य के लिए दिशोम गुरु के नेतृत्व में हुए आंदोलन के नक्शेकदम पर चलते हुए हम राज्य में नौकरियों की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से कल पुतला दहन करेंगे।”

कुमार ने आगे कहा कि अगर JSSC-CGL और JPSC 11वीं-13वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं की गईं और CBI जांच का आदेश नहीं दिया गया, तो हम कल से रांची सहित राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर पुतले जलाएंगे। हम न केवल हेमंत सोरेन बल्कि राहुल गांधी के भी पुतले फूकेंगे। और 20 तारीख याद रखिएगा। 10 तारीख को हुआ ‘विधानसभा घेराव’ तो बस एक झलक थी; 20 तारीख अभी बाकी है।

छात्र नेता रवींद्र पासवान ने क्या कहा?

वहीं, छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि आज हम अपने आंदोलन की दिशा बदल रहे हैं। हमने गांधीवादी तरीकों और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का बहुत सहारा ले लिया। वे बस हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। अब हम भगत सिंह का रास्ता अपनाएंगे। हम इस मकसद के लिए गोलियां खाने को भी तैयार हैं, भले ही सरकार हमारे सीने पर गोली चलाए। जब ​​तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

पासवान ने कहा कि हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं- 18 तारीख तक हमारी मांगें पूरी करें। JSSC के नतीजे रद्द करें, TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं खत्म करें और उन सभी की CBI जांच का आदेश दें। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो झारखंड के लाखों छात्र और युवा 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कल पुतले जलाने का कार्यक्रम है। हम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और उनका समर्थन करने वाली सभी पार्टियों के पुतले जलाने जा रहे हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक अल्बर्ट एक्का चौक पर भी मुख्य प्रदर्शन होगा, जहां भारी संख्या में एकत्र होकर छात्र पुतला दहन करेंगे।

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