दिल्ली-एनसीआर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ दिनों में मौसम बदलने और राहत मिलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, 28 से 30 मई के बीच दिल्ली में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है।

आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, 28 मई को अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि 29 और 30 मई को इसमें गिरावट दर्ज होकर तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने 25 मई को भी बादलों के छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है।

गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी

मौसम विभाग ने 26 और 27 मई के लिए पीली चेतावनी जारी की है। इस दौरान दोपहर और शाम के समय सतही तेज हवाएं चलने और उष्ण लहर जैसी स्थिति बने रहने की चेतावनी दी गई है। इन दिनों अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जिससे लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी।

रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सफदरजंग मौसम केंद्र पर 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी के कुछ हिस्सों में सुबह के समय हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हुई।

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को आया नगर और रिज क्षेत्र में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस और पीतमपुरा में 44.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं मंगेशपुर में 0.5 मिमी और पीतमपुरा में 1.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके साथ ही सापेक्ष आर्द्रता सुबह 37 फीसदी और शाम तक घटकर 18 फीसदी रह गई।

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दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का सितम जारी है, बुधवार की रात दिल्ली में बीते 14 वर्षों में सर्वाधिक गर्म दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, साल 2012 से लेकर 2026 तक सर्वाधिक न्यूनतम तापमान इस साल 21 मई को दर्ज किया गया है जोकि सामान्य से 5.2 अधिक 31.9 रहा। पूरी खबर पढ़ें…