तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार दोपहर मद्रास हाई कोर्ट को बताया कि डीएमके नेता और पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया जाएगा। तमिलनाडु की मशहूर अभिनेत्री के बारे में की गई टिप्पणी से जुड़े एक मामले में पुलिस ने आज सुबह उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया था।
तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया, “हम उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में नहीं लेना चाहते। पूछताछ के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।” अदालत ने दलीलें दर्ज कीं और पुलिस को निर्देश दिया कि पूछताछ के बाद उदयनिधि को आज ही थाने से जमानत पर रिहा कर दिया जाए। अदालत ने उदयनिधि को यह भी निर्देश दिया कि वह जरूरत पड़ने पर जांच में सहयोग करें।
गौरतलब है कि वरिष्ठ वकील हसन मोहम्मद जिन्ना और जे रविंद्रन ने आज सुबह अदालत से उदयनिधि की अग्रिम जमानत याचिका पर जल्द से जल्द विचार करने का आग्रह किया था। मामले की तात्कालिकता को देखते हुए कोर्ट ने लंच के बाद इस मामले पर सुनवाई करने पर सहमति दी थी।
क्या है पूरा विवाद?
यह विवाद तंजावुर में कावेरी नदी के पानी के विवाद को लेकर डीएमके के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान शुरू हुआ, जहां स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर तीखा हमला किया। अपने भाषण के दौरान, उन्होंने कथित तौर पर ऐसी टिप्पणियां कीं जिन्हें सत्ताधारी टीवीके ने अपमानजनक और व्यक्तिगत रूप से आहत करने वाला माना।
इनमें कुछ ऐसी बातें भी थीं जिन्हें विरोधियों ने तमिलनाडु की मशहूर अभिनेत्री से जोड़ा। इन टिप्पणियों से राजनीतिक हंगामा मच गया और टीवीके ने डीएमके नेता पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। इसके बाद तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
अपनी याचिका में उदयनिधि ने क्या-क्या तर्क दिए?
अपनी याचिका में उदयनिधि ने तर्क दिया कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपमानजनक या अभद्र बयान नहीं दिया और न ही किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से कोई शब्द या इशारा किया। उन्होंने कहा कि उनके दिए गए भाषण का गलत अर्थ निकाला जा रहा है।
यह भी तर्क दिया गया कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें चुप कराने के उद्देश्य से दायर किया गया है। उदयनिधि ने तर्क दिया कि राज्य विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले दायर किया गया यह मामला उन्हें बजट सत्र के दौरान सदन (विधानसभा) से दूर रखने और सरकार को जवाबदेह ठहराने से रोकने का प्रयास है। इस प्रकार, उन्होंने आरोप लगाया कि यह शिकायत वास्तविक चिंताओं से प्रेरित नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित है।
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बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “सनातन धर्म का अपमान करने वाले व्यक्ति को एक महिला के बारे में घृणित और मानहानिकारक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अब समय आ गया था कि उसे इस अंजाम तक पहुंचाया जाए।” तमिलनाडु बीजेपी के नेता नारायणन तिरुपति ने भी यही बात दोहराई और कहा कि कोर्ट तय करेगा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है या महिलाओं की गरिमा का मामला। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…