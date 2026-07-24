Consumer Forum Legal News: रिलायंस जियोफाइबर की सर्विसेज में आने वाली दिक्कतों के मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश कंज्यूम फोरम ने एक उपभोक्ता की याचिका पर कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही ग्राहक का ब्रॉडबैंड कनेक्शन मुफ्त में बहाल करने का निर्देश दिया है।

कंज्यूमर फोरम ने कहा है कि कई शिकायतों के बावजूद कथित तौर पर बार-बार सेवा बाधित हो रही थी, लेकिन समाधान नहीं किया गया। शिमला स्थित जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बलदेव सिंह और निधि शर्मा की पीठ ने मानसिक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी के खर्चों के मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये भी देने का आदेश दिया है।

कंज्यूमर फोरम में क्या-क्या हुआ?

इस केस में कंज्यूमर फोरम की तरफ से कहा गया, “जियो फाइबर की तरफ से कहा गया कि शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण कर दिया गया और वह बिना किसी रुकावट के लगातार जियोफाइबर की सुविधाओं का फायदा भी उठा रही हैं। इसलिए विपक्षी पक्ष को रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित करना होगा कि उसने शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण कर दिया है।”

शिकायतकर्ता की तरफ से कहा गया कि बार-बार शिकायतें करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने अपनी पढ़ाई और दैनिक जरूरतों के लिए मार्च 2025 में 2,824.92 रुपये का भुगतान करके छह महीने के लिए जियोफाइबर कनेक्शन रिचार्ज कराया था। हालांकि, अप्रैल में इंटरनेट सेवा बंद हो गई।

शिकायतकर्ता की क्या रहीं दलीलें

उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई और उन्हें कंपनी की तरफ से संदेश मिला कि समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि मामला लंबित रहा और शिकायत रद्द कर दी गई। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि कंपनी का एक प्रतिनिधि उनके घर आया और तार टूटा हुआ पाया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि तार बदल दिया जाएगा।

शिकायत करने वाली ग्राहक के मुताबिक, कंपनी के प्रतिनिधि ने उनसे कहा कि उसकी गाड़ी में एक और तार पड़ा है और वह 10-15 मिनट में मरम्मत पूरी करने के लिए वापस आ जाएगा, लेकिन वह बाद में नहीं आया।

हालांकि, थोड़ी देर बाद उसने उसे फोन करके पूछा कि क्या मामला सुलझ गया है, जिस पर शिकायतकर्ता ने जवाब दिया कि तार बदला नहीं गया है। बार-बार शिकायत दर्ज कराने और समाधान के आश्वासन मिलने के बावजूद इंटरनेट कनेक्शन बाधित रहा, जिसके कारण उन्हें उपभोक्ता आयोग से संपर्क करना पड़ा।

कंपनी ने बचाव में क्या-क्या कहा?

रिलायंस जियोफाइबर ने कहा कि शिकायतकर्ता ने समस्या के समाधान का इंतजार किए बिना ही सेवा अनुरोध रद्द कर दिए थे। कंपनी ने दावा किया कि उसने शिकायतकर्ता से संपर्क करने के कई प्रयास किए, बताया कि उसके घर आया तकनीशियन अब कंपनी में कार्यरत नहीं है और अंततः कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान हो गया था।

कंपनी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने उसके कनेक्शन का उपयोग जारी रखा। कंपनी ने सेवा में किसी भी कमी या अनुचित व्यापार व्यवहार से इनकार किया। इसलिए, कंपनी ने माना कि वर्तमान शिकायत बिना किसी आधार के दर्ज की गई थी।

कंज्यूमर फोरम ने माना शिकायत को जायज

कंज्यूमर फोरम ने गौर किया कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता की इंटरनेट सेवाओं में कुछ समस्या थी। विशिष्ट आरोप यह है कि उसने उल्लिखित तिथियों पर कई बार शिकायतें कीं लेकिन उसकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ।

इसमें कहा गया कि कंपनी के राज्य वित्त प्रमुख द्वारा दिया गया हलफनामा और एक दस्तावेज़ कंपनी के इस दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मामला सुलझ गया था, क्योंकि उन्हें इसे कुछ दस्तावेजी सबूतों के माध्यम से या शिकायतकर्ता के घर का दौरा करने वाले किसी तकनीकी व्यक्ति के हलफनामे के माध्यम से साबित करना था। लेकिन ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया।

इस फैसले से यह बात पुष्ट होती है कि दूरसंचार और इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियां यह कहकर दायित्व से बच नहीं सकते कि शिकायतें सुलझा ली गई हैं। उन्हें यह साबित करने के लिए विश्वसनीय सबूत पेश करने होंगे कि खामियों को दूर कर दिया गया है।

कंज्यूमर फोरम का यह निर्णय इस बात की भी पुष्टि करता है कि बार-बार सेवा में रुकावट और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान न होना सेवा में कमी मानी जाएगी, जिसके तहत ग्राहकों को मुआवजा पाने का अधिकार है।

पेपर लीक के खिलाफ नए विधेयक में फास्ट ट्रैक कोर्ट को तीन महीनों में सुनवाई करने और फैसला देने को कहा जाएगा। पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माना का प्रावधान होगा। पेपर लीक संसोधन विधायक अगले हफ्ते ही संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर…