Amarnath Yatra 2026: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक हाईलेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। अमरनाथ यात्रा 2026 की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे आपसी तालमेल से इस सालाना यात्रा के लिए एक मजबूत और अभेद्य सुरक्षा घेरा सुनिश्चित करें।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे निर्देश दिया कि अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्थानीय लोगों और जानवरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं और जानवरों की स्वास्थ्य जांच के लिए कैंप लगाए जाएं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी निर्देश दिया कि तीर्थयात्रियों के समूहों की आवाजाही मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान के आधार पर तय की जाएगी। उन्होंने यात्रा मार्ग के अलावा अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा ताकि तीर्थयात्री सुरक्षित रूप से पर्यटन गतिविधियों का आनंद ले सकें।
बैठक में कौन-कौन हुआ शामिल?
इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक जी.पी. सिंह के अलावा सुरक्षा और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। यह यात्रा श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्योहारों के समय होगी। समुद्र तल से 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालयी गुफा मंदिर की इस यात्रा के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत होती है। इसमें केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन मिलकर काम करते हैं।
उपराज्यपाल सिन्हा ने भी की थी मीटिंग
सुरक्षा एजेंसियां श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी और कई एजेंसियों के बीच तालमेल का इस्तेमाल कर रही हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में, उपराज्यपाल सिन्हा ने तैयारियों की समीक्षा की और विभागों व सुरक्षा एजेंसियों को बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, कनेक्टिविटी और तीर्थयात्री सेवाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
यह भी पढ़ें: विदेशी नागरिक भी पहुंच रहे अमरनाथ, बोले- यहां आना एक सपना था
पवित्र अमरनाथ यात्रा जारी है और हर रोज हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा को कुछ दिनों के लिए रोका गया था लेकिन एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है। मंगलवार को 3 दिन बाद यात्रियों का एक जत्था यात्रा के लिए रवाना हुआ। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए विदेशी नागरिक भी पहुंच रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…