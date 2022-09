टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत से उद्योगपति आनंद महिंद्रा खासे आहत हैं। उन्हें लगता है कि साइरस की जान बच सकती थी, अगर उन्होंने सीट बेल्ट लगाई होती। उन्होंने कार में सवारी करने वाले लोगों से एक अपील भी की है।

आनंद महिंद्रा का कहना है कि वो हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करेंगे, चाहे वो पिछली सीट पर ही क्यों न बैठे हो। उन्होंने अपनी पोस्ट में लोगों से अपील की कि वो सभी से ऐसा करने की गुजारिश करते हैं। आखिर हमें परिवार की देखभाल भी तो करनी है। महिंद्रा की अपील पर लोगों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिए।

चमन वार्षणेय ने लिखा कि वो हमेशा से मानते हैं कि 90 से ऊपर की रफ्तार जानलेवा होती है। वो अपने बच्चों को भी हमेशा सुरक्षा के सभी मानकों के पालन को लेकर सलाह देते रहते हैं। एक यूजर ने लिखा कि वो अपनी कार में ऐसा सिस्टम लगाने जा रहा है जिससे मानकों का पालन न करने पर बीप की आवाज हो।

I resolve to always wear my seat belt even when in the rear seat of the car. And I urge all of you to take that pledge too. We all owe it to our families. https://t.co/4jpeZtlsw0

— anand mahindra (@anandmahindra) September 5, 2022