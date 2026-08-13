संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने नवंबर 2025 में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के लिए पहली बार आधिकारिक तौर पर अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) को जिम्मेदार ठहराया है। इस आतंकी हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी जबकि दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, UNSC की Analytical Support and Sanctions Monitoring Team की 38वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS अब एक बिखरे हुए संगठन से क्षेत्रीय आतंकी नेटवर्क के रूप में विकसित हो चुका है। संगठन ने लॉजिस्टिक्स व फंडिंग नेटवर्क तैयार किए हैं और बड़े समूहों की बजाय छोटे और विकेंद्रीकृत सेल के जरिए काम कर रहा है।

पहले जैश-ए-मोहम्मद पर था शक

यह आकलन इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि UNSC की 37वीं रिपोर्ट में एक सदस्य देश ने दावा किया था कि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली थी। उसका नाम नवंबर 2025 के लाल किला ब्लास्ट से भी जोड़ा गया था। हालांकि अब लेटेस्ट रिपोर्ट में इस हमले का आधिकारिक तौर पर AQIS को जिम्मेदार बताया गया है।

कैसे हुआ था हमला?

नवंबर 2025 में शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास चल रही एक Hyundai i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ था। जांच एजेंसियों के अनुसार, कार को उमर उन नबी चला रहा था जिसे आत्मघाती हमलावर माना गया। विस्फोट में उसकी भी मौत हो गई थी। इस हमले में कुल 11 लोगों की जान गई और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

बांग्लादेश में नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश

रिपोर्ट में यह भी चिंता जताई गई है कि AQIS बांग्लादेश का इस्तेमाल कर वहां अपने नए सेल स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, संगठन दक्षिण एशिया में अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिए लगातार नए नेटवर्क खड़े कर रहा है।

रासायनिक और जैविक हथियारों में भी दिलचस्पी

UNSC की रिपोर्ट में कहा गया है कि अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट (ISIL/Da’esh) कई सालों से रासायनिक और जैविक हथियार विकसित करने में रुचि दिखाते रहे हैं। हालांकि तकनीकी चुनौतियों के कारण वे अब तक ऐसे हथियार बनाने में सफल नहीं हो सके हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, आतंकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे हथियारों से जुड़ा कंटेंट और निर्देश शेयर कर रहे हैं। फरवरी में ISIL की अंग्रेजी पत्रिका Invade में बोटुलिनम टॉक्सिन और सायनाइड से संबंधित सामग्री प्रकाशित होने का भी जिक्र किया गया है। वहीं ISIL-K द्वारा पिछले एक वर्ष में राइसिन जैसे विषैले पदार्थ से जुड़े निर्देश प्रसारित करने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है।

NIA की 7500 पन्नों की चार्जशीट

इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लाल किला कार ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दाखिल 7500 पन्नों की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है।

NIA ने इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अभियोजन पक्ष की शिकायत हजारों पन्नों में फैली हुई है और इसमें 580 से अधिक गवाहों को शामिल किया गया है। अदालत अब चार्जशीट पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।

दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम विस्फोट के बाद ये हैं छह बड़े सवाल

लाल किले के पास जबरदस्त बम धमाका हुआ जिसमें जिसमें कई लोगोंं की मौत हो गई। तमाम एजेंसियां इस बात की जांच में जुटी हुई हैं कि धमाके के पीछे क्या वजह है। धमाके के बाद छह ऐसे बड़े सवाल हैं, जिनके जवाब तलाश करने में जांच एजेंसियां जुटी…