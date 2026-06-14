तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने रविवार शाम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास अपनी करीबी सांसद कीर्ति आजाद और सागरिका घोष को भेजा। उधर थोड़ी देर बाद ओम बिरला से मिलने उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर टीएमसी के बागी सांसद भी पहुंच गए, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है।

टीएमसी के बागी सांसदों ने ओम बिरला से मुलाकात कर लोकसभा में टीएमसी के अन्य सांसदों से अलग बैठने की मांग की। साथ ही ओम बिरला को बताया कि वे त्रिपुरा स्थित एक पार्टी के साथ विलय कर चुके हैं और सदन में एक अलग गुट के रूप में बैठना चाहते हैं।

किन-किन सांसदों ने की मुलाकात?

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने वाले बागी सासंदों में सुदीप बंद्योपाध्याय, रचना बनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा, पार्थ भौमिक, अरूप चक्रवर्ती, अधिकारी दीपक देव, सायोनी घोष, बापी हलदर, अबू ताहिर खान, कालीपद सारेन खेरवाल, असित कुमार, युसुफ पठान, काकोली घोष दस्तीदार और कुछ अन्य शामिल रहे।

Rebel TMC MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla at his residence, in Delhi today.



(Source: TMC rebel MP) pic.twitter.com/mOmfUb7l3Q — ANI (@ANI) June 14, 2026

स्पीकर से अलग गुट के रूप में बैठने की अनुमति मांगी- काकोली घोष

टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “हम 20 सांसद, जो टीएमसी से चुने गए हैं, स्पीकर से मिले हैं और उन्हें पत्र सौंपकर उनसे अलग गुट के रूप में बैठने की अनुमति देने का आग्रह किया है। ये 20 सांसद, जो टीएमसी की कुल संख्या के दो-तिहाई से अधिक हैं, राष्ट्रवादी नागरिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ हैं। हम देश के लिए काम करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे।”

वरिष्ठ टीएमसी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा, “हम नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर चुके हैं। यह एक राजनीतिक दल है। यह एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल है। हमने इसमें विलय कर लिया है।” उन्होंने कहा कि अदालत में फैसला होगा कि “असली टीएमसी” कौन है। नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया त्रिपुरा स्थित एक कम चर्चित संगठन है।

अभिषेक बनर्जी का पहुंचा पत्र

बागियों की मुलाकात से पहले अभिषेक बनर्जी ने कीर्ति आजाद और सागरिका घोष के हाथों ओम बिरला के पास एक पत्र भेजा। पत्र में अभिषेक बनर्जी ने लिखा है कि टीएमसी को एक ही पार्टी माना जाए, जिसका प्रतिनिधत्व लोकसभा में केवल उसके अधिकृत नेता और व्हिप के जरिए हो। टीएमसी के कथित अलग गुट को कोई मान्यता न दी जाए।

संविधान के अनुरुप अलग गुट नहीं बन सकता- कीर्ति आजाद

लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, “यह असंवैधानिक है। हमने एक पत्र दिया है कि संविधान के अनुरूप पार्टी का कोई भी अलग नहीं हो सकता, संविधान का उल्लंघन करके कोई अलग नहीं हो सकता।”

आगे कहा, “सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने साफ कहा है और 10वीं अनुसूची के आर्टिकल 4 में भी कहा गया कि पार्टी में कोई अलग गुट नहीं बन सकता। महाराष्ट्र में जो हुआ वह सही नहीं है इसलिए हम इस मामले में एक पत्र लेकर आए हैं, हमने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र दे दिया है। हमें भरोसा है कि अध्यक्ष नियमों के मुताबिक ही काम करेंगे, जैसा कि अब तक उन्होंने किया है।”

संविधान नहीं देता मान्यता- सागरिका घोष

वहीं, सांसद सागरिका घोष ने कहा, “हमने लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपा है, तृणमूल कांग्रेस एक इंडिविजुअल पार्टी है और इस तरह के आप (बागी गुट) लोकसभा के अंदर अलग गुट नहीं बना सकते। यह गैर संवैधानिक है। संविधान इसकी मान्यता नहीं देता। यह कानून के भी विपरीत है। इस तरह करके आप (बागी नेता) अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं।”

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TMC के लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद और पार्टी से राज्यसभा सांसद सागरिका घोष रविवार शाम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने उनके आवास पहुंचे। उन्होंने ओम बिरला को अभिषेक बनर्जी का एक पत्र सौंपा है कि टीएमसी के अंदर दो गुट नहीं बनाया जा सकता है, यह असंवैधानिक है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें