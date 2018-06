दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में तत्कालीन अध्यक्ष अरुण जेटली पर दरभंगा से भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि इसके बाद उन्हें भाजपा से निलंबित भी कर दिया गया था। अब कीर्ति आजाद कांग्रेस का हाथ थामकर दरभंगा सीट से लड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने इस संबंध में अब बयान देना भी शुरू कर दिया है। कीर्ति आजाद ने कुछ दिन पहले कहा था कि बीजेपी ने जो परिस्थिति बनाई है ऐसे में उनके पास दूसरे विकल्प ही बचे हैं। जिस भी पार्टी से लड़ेंगे वह राष्ट्रीय पार्टी ही होगी। उनके बयान के आधार पर छपी हुई एक खबर को ट्वीट करते हुए कीर्ति आजाद ने अपने समर्थकों से सवाल किया था। उन्होंने लिखा,”आप लोगों के कमेंट पढने के बाद आपसे जानना चाहता हूँ अरुण जेटली के डीडीसीए भ्रष्टाचार के बारे आपका क्या विचार है? 1, 2 करोड़ नहीं 400 करोड। भक्तगण कृपया ऊपदेश न देँ। चोर चोर मौसेरे भाई।”

We are with you on corruption of Arun Jaitley in DDCA. If you have some legal evidence then go to meet Dr. Swamy he would help you to file a legal case. But it is not worthwhile to join Congress party(mother of corruption).

