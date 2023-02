एकाग्रता बढ़ाने के लिए पढ़ें किताबें

पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अलग किताबें आपकी बेहतरीन साथी साबित होती हैं और जीवन की एकरसता को तोड़ती हैं।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

तनाव को दूर करने वाली कोई कहानी पढ़ते समय आप उसमें इस कदर खो जाते हैं कि अपना सारा तनाव कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। इससे आपका दिमाग तरोताजा हो जाता है। जब आप किसी विफलता से दुखी हों या आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हों, तो किताबें आपका हौसला बढ़ाती हैं। किताब पढ़ना ध्यान लगाने के समान होता है। आप दुनिया से कटकर पूरी तरह किताब में डूब जाते हैं। इससे आप फोकस करना और एकाग्रचित्त होना सीखते हैं।अच्छी किताबें पढ़ना आपके मस्तिष्क के लिए एक अच्छा व्यायाम साबित होता है। यदि आप कोई उपन्यास भी पढ़ रहे हैं तो आपको उसके विभिन्न किरदारों, उनकी पृष्ठभूमियों, उनके अतीत व कहानी की सभी स्थितियों को याद रखना पड़ता है। यह दिमागी व्यायाम आपकी पढ़ाई में भी बड़ा फायदा देता है। किताबें पढ़ने से आप लगातार अनेक नए शब्द सीखते चलते हैं। फिर आप अपने विचारों को बेहतर ढंग से पेश कर सकते हैं। इससे आपको उन परीक्षाओं में मदद मिल सकती है, जिनमें भाषा कौशल का पता किया जाता है। साथ ही समूह चर्चा और साक्षात्कार में भी आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अपनी बात को बेहतर ढंग से कहने के कई तरीके होंगे। आप अपनी बात को उचित शब्दों के जरिए सामने वाले तक पहुंचाने में सफल होंगे।

