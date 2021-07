प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में फेरबदल पर कांग्रेस ने तंज कसा है। सरकार से कई बड़े चेहरों ने इस्तीफा दिया है। जिनकी जगह नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंत्रियों के विस्तृत प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद यह फेरबदल हुआ है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने मामले पर ट्वीट किया है।

नेता ने ट्वीट किया, “इस्तीफा देने वाले नेताओं के लिए एक सबक है। अगर चीजें सही होती हैं तो इसका श्रेय पीएम को जाएगा, अगर चीजें गलत होती हैं तो मंत्री बाहर होंगे। जरूरत से ज्यादा फरमाबरदार होने और गुलामी करने की यही कीमत चुकानी पड़ती है।” मालूम हो कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन और उनके डिप्टी अश्विनी चौबे ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। चिदंबरम ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने को लेकर सरकार ने अपनी नाकामी कुबूल कर ली है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, “राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण COVID-19 के आपराधिक कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। क्या पीएम अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी लेंगे? या पीएम केवल डॉ हर्षवर्धन को पीएम की विफलताओं के लिए बलि का बकरा बनाएंगे?”

The resignations of the Union Health Minister and the MoS Health is a candid confession that the Modi government has utterly failed in managing the pandemic

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) July 7, 2021