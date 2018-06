भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल मंगलवार (12 मई) को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश हुए। इस दौरान स्थायी समिति ने उर्जित पटेल से नीरव मोदी-पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी, बैंकों के बढ़ते एनपीए और नोटबंदी के बाद बैंकों में वापस आए नोटों के आंकड़ों सहित कई मुद्दों पर सवाल पूछे हैं। बता दें कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर फरार हो चुका है। खबरें यह भी हैं कि वह अब लंदन में राजनीतिक शरण पाने की फिराक में है।

RBI Governor Urjit Patel while appearing before parliamentary committee on finance expresses optimism on resolving the non-performing asset and stress loan crisis: Sources (File pic) pic.twitter.com/MimvaHQRGn

— ANI (@ANI) June 12, 2018