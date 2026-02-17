पाकिस्तान की तरफ बहकर जाने वाले रावी नदी के अतिरिक्त पानी को रोकने की तैयारी कर ली गई है। जम्मू-कश्मीर के जल संसाधन मंत्री जावेद अहमद राणा ने जानकारी दी है कि पंजाब–जम्मू-कश्मीर सीमा पर स्थित शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार होने वाला है। इस डैम के बनते ही रावी नदी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान की ओर बहने से रोक दिया जाएगा। ‘ग्रेटर कश्मीर’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पुष्टि की कि यह परियोजना 31 मार्च तक सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी।

22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पड़ोसी देश के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए। इनमें 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को निलंबित करना भी शामिल था।

इसके बाद केंद्र सरकार ने जम्मू क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं की रफ्तार तेज कर दी ताकि नदियों के पानी के प्रवाह को बनाए रखा जा सके। आपको बता दें कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते के तहत भारत को तीन पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास और सतलुज के पानी को इस्तेमाल करने का पूर्ण अधिकार मिला था।

हालांकि, अप्रैल 2025 के हमले में 26 लोगों की मौत के बाद इस समझौते को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सीमापार आतंकवाद और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे को लेकर नई बहस छिड़ गई।

‘पाकिस्तान जाने वाले रावी नदी के पानी को रोका जाएगा’

जम्मू-कश्मीर के जल संसाधन मंत्री राणा ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा, ”हां, पाकिस्तान की तरफ बहने वाले अतिरिक्त पानी (रावी नदी से) को रोका जाएगा। इसे रोका जाना ही है। कठुआ और सांबा जिले सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। और यह परियोजना हमारी प्राथमिकता है इसे कंडी क्षेत्र के लिए बनाया जा रहा है।”

राणा ने यह भी बताया कि सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू-कश्मीर में बिजली और बांध परियोजनाओं की रफ्तार तेज हो गई है।

रावी नदी पर बन रहे शाहपुर कंडी बांध का इतिहास

गौर करने वाली बात है कि शाहपुर कंडी धाम राष्ट्रीय परियोजना का इतिहास कई दशकों पुराना है। लेकिन पंजाब के पठानकोट में रावी नदी पर इसके कार्यान्वयन को औपचारिक मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2018 में दी थी।

उस समय जारी आधिकारिक प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की रिलीज के अनुसार, ”रावी नदी का कुछ पानी मौजूदा वक्त में माधोपुर हेडवर्क्स के डाउनस्ट्रीम से पाकिस्तान की ओर फालतू बह रहा है, जबकि पंजाब और जम्मू-कश्मीर में उसके इस्तेमाल की जरूरत है।” घोषणा में कहा गया था कि ”परियोजना के कार्यान्वयन से पानी की ऐसी बर्बादी को कम किया जा सकेगा।”

हालांकि इस परियोजना को पहली बार 2001 के अंत में मंजूरी दी गई थी और इसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के तहत शामिल किया गया था। लेकिन यह सालों तक तक टलती रही। आंशिक रूप से पंजाब सरकार के पास धन की कमी और बाद में जम्मू-कश्मीर के साथ अंतरराज्यीय मुद्दों के कारण इस बड़े प्रोजेक्ट में बड़ी देरी हुई।

PIB की रिलीज में कहा गया, ”द्विपक्षीय स्तर पर तथा भारत सरकार के स्तर पर कई दौर की बैठकें हुईं। आखिरकार 8 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (MoWR, RD&GR) की अगुवाई में पंजाब और जम्मू-कश्मीर राज्यों के बीच एक समझौता हुआ।”

यह भी पढ़ें: सिंधु जल संधि के सस्पेंड होने के बाद जम्मू कश्मीर में जल्द शुरू होंगे दो बड़े वॉटर प्रोजेक्ट्स, उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान

यह भी पढ़ें: सिंधु जल संधि पर निलंबन के बाद मोदी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम