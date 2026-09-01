वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8 फीसदी रहने के बाद इसको लेकर सियासत खूब हो रही है, जहां एकतरफ वैश्विक संकट के बीच इस GDP ग्रोथ को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्षी पार्टियां महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस ग्रोथ को भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए केंद्र की आर्थिक नीतियों और स्थिर नेतृत्व का परिणाम बताया। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अर्थव्यवस्था को लेकर की गई टिप्पणियों का भी करारा जवाब दिया।

मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अप्रैल, मई और जून महीने में वैश्विक संकट काफी गहराया। वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक अनिश्चितताओं, खाड़ी संकट, तेल सप्लाई की चुनौतियों और सप्लाई चेन में व्यवधान के बावजूद भारत ने काफी तेज आर्थिक वृद्धि दर्ज की है।

अन्य देशों से इस प्रकार बेहतर है यह बढ़ोतरी

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ इसलिए जरूरी है क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताएं इस साल के शुरुआत से ही बनी हुई हैं, जिसकी वजह से तेल और सप्लाई चेन में काफी दिक्कतें आईं, बावजूद इसके भारत की इकॉनमी 7.8 फीसदी बढ़ी है। बीजेपी सांसद के मुताबिक, भारत की तुलना में कनाडा 1.5 प्रतिशत, जर्मनी 1 प्रतिशत और UK 2.1 प्रतिशत पर है। मलेशिया 6%, साउथ कोरिया 3.7% पर है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा विकास- रविशंकर प्रसाद

रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि मैं देश के इकॉनमिक मैनेजमेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशीप की तारीफ करता हूं कि देश उनके नेतृत्व में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का आर्थिक प्रबंधन तारीफ के योग्य है। रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, समझदारी और नेतृत्व की भी सराहना की। साथ ही उन्होंने वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री के आर्थिक प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए इसे भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण बताया।

राहुल गांधी पर क्या बोले रविशंकर प्रसाद?

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला। दरअसल, उन्होंने राहुल गांधी की उन टिप्पणियों पर जवाब दिया जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर की थी। उन्होंने कहा कि देश के मनोबल को कमजोर करने का ठेका राहुल गांधी ने लिया है क्या? इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर कई मुद्दों पर पूरे भरोसे के साथ गलत बातें कहने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी के उस कथित बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘मरी हुई अर्थव्यवस्था’ बताया था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि राहुल गांधी के उस दावे का जवाब है।