केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ की गई अपनी टिप्पणी पर माफी मांग ली है। जिसके बाद शशि थरूर ने भी रविशंकर प्रसाद के खिलाफ किया गया मुकदमा वापस ले लिया है। शशि थरूर ने ट्विटर पर रविशंकर प्रसाद द्वारा उन्हें लिखे गए पत्र की कॉपी शेयर की है।

अपने इस ट्वीट के साथ शशि थरूर ने लिखा है कि उन्हें यह ऐलान करते हुए काफी खुशी हो रही है कि श्री रविशंकर प्रसाद के साथ हुए उनके मतभेद पर समझौता हो गया है।

बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने अपने एक बयान में शशि थरूर को ‘हत्या का आरोपी’ बता दिया था। जिसके बाद शशि थरूर ने रविशंकर प्रसाद के खिलाफ मानहानि का दावा कर दिया था। अब रविशंकर प्रसाद के माफी मांगने के बाद शशि थरूर ने मुकदमा वापस ले लिया है।

रविशंकर प्रसाद ने पत्र में लिखा कि एक साल पहले मैंने आपको हत्या का आरोपी बता दिया था। अब जांच के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो मैंने कहा वह तथ्यात्मक तौर पर गलत है। मैं अपने आरोप को बिना शर्त वापस लेता हूं।

रविशंकर प्रसाद ने आगे शशि थरूर को संबोधित करते हुए लिखा कि आपने पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए बयान किसी अन्य के आपत्तिजनक बयान को दोहराया था। जिसे टाला जा सकता था।

Pleased to announce the amicable settlement of my recent differences with Shri @rsprasad. pic.twitter.com/FvF1p9PqaA

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 21, 2020