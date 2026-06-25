जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर सहित कई सैन्य कर्मियों के खिलाफ गुरुवार को मामला दर्ज किया गया है। सेना ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

17 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एन अरुण गांधी के अलावा, मेजर विकास शर्मा, सूबेदार शंकर गुरखे, राज कुमार, सिपाही राहुल कुमार, अनूप सिंह, ओमकार इंगले और 30-40 अज्ञात सैन्यकर्मियों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। FIR में बताया गया है कि यह हमला बुधवार दोपहर को हुआ था और जांच के दौरान उन अज्ञात सेना के जवानों की पहचान की जाएगी।

किश्तवाड़: पुलिस सेना के वाहन को पुलिस स्टेशन ले गई

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब किश्तवाड़ के उपायुक्त का काफिला एक संकरी सड़क से गुजर रहा था और सामने से आ रहे एक सेना के वाहन को रास्ता देने के लिए कहा गया जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद पुलिस सेना के वाहन को स्थानीय पुलिस स्टेशन ले गई जिस पर सेना के जवानों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया।

अथोली पुलिस थाने में दर्ज FIR में कहा गया है कि यह घटना बुधवार को उस समय हुई जब एसएचओ इंस्पेक्टर अमृत कोटाच एक बैठक में शामिल होने के लिए पड्डर ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालय गए हुए थे। इंस्पेक्टर कोटाच ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें एक कॉल आयी जिसमें बताया गया कि थाने परिसर के भीतर आपराधिक साजिश के तहत हिंसक हमला हुआ। यह घटना 17 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) के कमांडिंग ऑफिसर एन अरुण गांधी के सीधे निर्देश पर हुई।

सेना के जवानों ने एसएचओ की वर्दी फाड़ दी

थाना प्रभारी ने बताया कि मेजर विकास शर्मा और नायब सूबेदार शंकर गुरखे के नेतृत्व में 17 आरआर कैंप के लगभग 30 से 40 जवानों ने पुलिस थाने पर पूर्व नियोजित हमला किया। उन्होंने बताया कि हमलावर मुख्य द्वार और चहारदीवारी फांदकर थाने में घुसे थे और उनके पास लाठियां, लोहे की रॉड और अन्य हथियार थे। SHO ने कहा, ”उनका उद्देश्य ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाना और उनकी हत्या करना था।”

एसएचओ अमृत कोटाच ने यह भी बताया कि वह तुरंत थाने वापस पहुंचे जहां मेजर शर्मा ने उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की। एफआईआर के अनुसार, सेना के जवानों ने इंस्पेक्टर कोटाच की वर्दी फाड़ दी और मौके पर पहुंचे एसडीपीओ विजय कुमार भगत के साथ भी मारपीट की। एसएचओ ने कहा, ”आरोपी सेना के जवानों ने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ भी बेरहमी से मारपीट की।” उन्होंने बताया कि विशेष पुलिस अधिकारी सुरेश कुमार को सर्विस राइफल के बट से गर्दन पर मारा गया जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्होंने कहा कि बिना उकसावे के किए गए इस हमले में ड्यूटी पर तैनात कई अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।

सेना के जवानों ने थाने के अंदर की मारपीट

एफआईआर में यह भी कहा गया है कि सेना के जवानों ने थाने के अंदर किश्तवाड़ के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) और उनके निजी सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी मारपीट की। FIR के अनुसार, हमलावरों ने सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। जवानों ने एआरटीओ के आधिकारिक वाहन, एसडीपीओ और एसएचओ के वाहनों को क्षतिग्रस्त किया और पुलिस थाने के मुख्य द्वार को तोड़ा।

आरोपियों पर गैरकानूनी सभा, दंगा, घर में अनाधिकृत प्रवेश/आपराधिक अतिक्रमण, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लोक सेवकों पर हमला, हत्या का प्रयास, आपराधिक धमकी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और भारतीय न्याय संहिता के तहत अन्य संबंधित अपराधों के साथ-साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाले अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया है।

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सीआरपीएफ ने सीएपीएफ विधेयक का विरोध करने वाला कंटेंट शेयर करने पर डीआईजी को निलंबित किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने हाल ही में सीएपीएफ विधेयक पारित होने के दौरान कथित तौर पर सरकार के खिलाफ मानी जाने वाली सामग्री साझा करने के आरोप में डीआईजी स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को निलंबित कर दिया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट- इंडियन एक्सप्रेस/ भाषा)



