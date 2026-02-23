राष्ट्रपति भवन में स्थापित ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की मूर्ति को हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (22 फरवरी 2026) को ‘मन की बात’ घोषणा की लुटियंस की जगह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर-जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाई जाएगी। राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के बीच भारत के गवर्नर रहे।

आपको बता दें कि एडवर्ड लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ 1920 में नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन समेत कई भव्य और ऐतिहासिक इमारतों का डिजाइन तैयार किया था। इनमें नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और इंडिया गेट शामिल हैं। यही वजह है कि उनके योगदान के चलते नई दिल्ली के एक हिस्से को आज भी लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है।

पीएम मोदी ने ‘मन की बात’ के संबोधन में कहा कि दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश प्रशासकों की मूर्तियां बनीं रहीं, जबकि देश के महान सपूतों को वहां स्थान देकर सम्मानित नहीं किया गया। पीएम ने कहा कि 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।

ग्रंथ कुटीर

ठीक एक महीने पहले 23 जनवरी को लॉर्ड कर्जन के भाषणों और विलियम होगार्थ की मूल कृतियों को राष्ट्रपति भवन की लाइब्रेरी से हटाया गया था। उनकी जगह लाइब्रेरी में पुराण, वेद, उपनिषद और भारतीय महाकाव्यों व दर्शन से जुड़ी कई अन्य प्राचीन पांडुलिपियां और किताबें रखी गईं।

11 शास्त्रीय भाषाओं में उपलब्ध 2,300 पुस्तकों और पांडुलिपियां अब राष्ट्रपति भवन स्थित ‘ग्रंथ कुटीर’ पुस्तकालय का हिस्सा हैं।

राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान में कहा कि ‘ग्रंथ कुटीर’ यानी शास्त्रों का पुस्तकालय- राष्ट्रपति भवन के उस प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत औपनिवेशिक विरासत से दूरी बनाना है। इस कोशिश के त भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं में उपलब्ध लगभग 2,300 पुस्तकों और पांडुलिपियों के लिए एक अलग जगह बनाई गई है।

जनवरी में राष्ट्रपति भवन से ब्रिटिश aides-de-camp (सैन्य सहायकों) के चित्र हटा दिए गए। और उनकी जगह देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परम वीर चक्र के 21 वीर पुरस्कार विजेताओं के चित्र लगाए गए। यह ‘परम वीर दीर्घा’ गैलरी का हिस्सा है जो इस सर्वोच्च सैन्य सम्मान को हासिल करने वालों के लिए समर्पित है।

गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप

पिछले साल जुलाई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के बाकी बचे दो सबसे महत्वपूर्ण हॉल- दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलने का ऐलान किया था। अब इन्हें गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप के नाम से जाना जााता है।

दरबार हॉल राष्ट्रीय पुरस्कारों के वितरण जैसे महत्वपूर्ण समारोहों और आयोजनों का स्थल है। वहीं अशोक हॉल मूल रूप से एक बॉलरूम था और अब विशेष कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

इस संबंध में राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान के अनुसार, ”राष्ट्रपति भवन के वातावरण को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप बनाने के लिए लगातार कोशिशें की गई हैं।”

बयान में कहा गया कि ‘दरबार’ शब्द भारतीय शासकों और ब्रिटिश शासनकाल के दरबारों व सभाओं को संदर्भित करता है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद यानी ‘गणतंत्र’ की स्थापना के साथ इस शब्द की प्रासंगिकता कम हो गई। बयान में यह भी कहा गया कि ‘मंडप’ का कॉन्सेपट प्राचीन काल से भारतीय समाज में गहराई से जुड़ी रही है, इसलिए इस जगह के लिए ‘गणतंत्र मंडप’ नाम उपयुक्त है।

इसके साथ ही बयान में कहा गया कि ‘अशोका हॉल’ का नाम बदलकर ‘अशोक मंडप’ करने से भाषा में एकरूपता आती है और अंग्रेज़ीकरण के निशान हटते हैं। जबकि ‘अशोक’ शब्द से जुड़े मूल मूल्यों को बरकरार रखा गया है।

अमृत उद्यान और कर्तव्य पथ

जनवरी 2024 में ऐतिहासिक मुगल गार्डन के जनता के लिए खुलने से एक दिन पहले राष्ट्रपति भवन ने इसे नया नाम ‘अमृत उद्यान’ दिए जाने की घोषणा की।

15 एकड़ में फैले इस बाग का नाम उनके लेआउट के आधार पर रखा गया था जिसकी प्रेरणा जम्मू और कश्मीर के मुगल बागों तथा ताज महल के आसपास के उद्यानों से ली गई थी। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट के अनुसार, इन उद्यानों को ‘राष्ट्रपति भवन की आत्मा’ बताया गया है और इनके डिजाइन में भारत और फारस की लघु चित्रकला (miniature paintings) से भी प्रेरणा ली गई थी।

इसके अलावा 2022 में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाने वाले रास्ते का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। पहले इसे राजपथ कहा जाता था।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा था, “यह परिवर्तन पूर्व के ‘राजपथ’(जो सत्ता का प्रतीक था) से ‘कर्तव्य पथ’- जो जन-स्वामित्व और सशक्तिकरण का उदाहरण है, बदलाव को दिखाता है।” बयान में कहा गया कि ये कदम ”अमृत काल में नए भारत के लिए प्रधानमंत्री के दूसरे ‘पंच प्रण’- ‘औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को हटाना’- के अनुरूप हैं।”