नन रेप केस: दबाव के बीच बिशप फ्रैंको ने छोड़ा पद, जालंधर पुलिस ने नोटिस भेजा

जालंधर के बिशप फ्रैंक मुलक्कल, जो कि केरल नन रेप केस के आरोपी हैं। उन्हें बिशप के पद से हटा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला वेटिकन के संज्ञान में भी लाया गया था। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, भारतीय चर्च के प्रतिनिधियों ने वेटिकन में इस मामले को उठाया था।

बिशप फ्रैंको मुलक्कल ने एक पत्र में लिखा, ” ऐसे वक्त में जब समस्याएं मेरे बिशप पद को प्रभावित कर रही हैं। मैं आप सभी का आपके समर्थन और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा कि आपको मीडिया से पता चला होगा। मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच में और इकट्ठा किए गए सबूतों में पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कई विरोधाभास हैं। ये बताया जा चुका है कि मुझे आगे और अधिक पूछताछ के लिए केरल में जांच अधिकारी ने बुलाया है।”

#KeralaNun rape case: Jalandhar police has served a notice to Bishop Franco Mulakkal, to appear before Kerala police on 19 September.

Jalandhar Bishop Franco has been served notice to appear for interrogation on 19th Sept. A criminal case has been registered against Missionaries of Jesus for publishing a letter as well as a photo of the victim nun: Harishankar, SP Kottayam on Kerala nun rape case #Kerala pic.twitter.com/BGNvqeqxJh

— ANI (@ANI) September 15, 2018