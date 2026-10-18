देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने लांस नायक और नायक के पदों को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। लगभग तीन दशक पहले इन दोनों पदों को क्रमशः कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पदों में मिला दिया गया था। सीआरपीएफ में गृह मंत्रालय के आदेश के माध्यम से 1997 में खत्म किए गए लांस नायक और नायक रैंक अभी भी सेना में कार्यरत हैं।

बल ने अपने निचले स्तर के कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे इस प्रस्ताव पर विशेष सैनिक सम्मेलनों या बैठकों का आयोजन करें और संबंधित लोगों (स्टेकहोल्डर्स) की राय लें। इसका मकसद कांस्टेबलों के लिए प्रमोशन के मौकों को बढ़ाना है।

18 अक्टूबर तक मुख्यालय भेज दिया जाएगा- अधिकारी

एक अधिकारी ने बताया, “जमीनी स्तर से सुझाव मिलने के बाद, उन्हें सेक्टर स्तर पर इकट्ठा किया जाएगा और 18 अक्टूबर तक मुख्यालय भेज दिया जाएगा, ताकि इसे आगे सक्षम प्राधिकारी के पास पेश किया जा सके।” एक जवान जो कांस्टेबल के रूप में बल में शामिल होता है, उसे 5 साल में पहला प्रमोशन लांस नायक के रूप में मिलता है। इसके बाद 10 साल में नायक और 20 साल में हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोशन मिलता है।

फिलहाल, लगभग 3.25 लाख कर्मियों वाले सीआरपीएफ में इन पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई है। एक कांस्टेबल को अपना पहला प्रमोशन मिलने में औसतन 22 से 25 साल लग जाते हैं।

एक ही पद पर लंबे समय तक अटके रहने के कारण जवानों में असंतोष है। एक अधिकारी ने कहा, “लांस नायक और नायक के पदों को फिर से शुरू करने का मकसद यह है कि हेड कांस्टेबल बनने से पहले कांस्टेबलों को दो और प्रमोशन मिल सकें। इससे न केवल उनकी शिकायतें दूर होंगी, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा।”

अग्निवीरों को होगा फायदा

अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का एक मकसद सीआरपीएफ की सेवा को सेना के अग्निवीरों के लिए आकर्षक बनाना भी है। अग्निवीरों का पहला बैच इस साल रिटायर हो रहा है और वे सीआरपीएफ सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल होने के पात्र होंगे।

अग्निवीर अल्पकालिक सैन्यकर्मी होते हैं जिन्हें केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में चार साल के लिए भर्ती किया जाता है। वर्तमान में, सीएपीएफ में कांस्टेबलों की वर्दी पर गैर-मान्यता प्राप्त वरिष्ठ कांस्टेबल रैंक का प्रतीक चिन्ह लगाने की एक अस्थायी व्यवस्था है, जिससे वे लांस नायक रैंक के समकक्ष हो जाते हैं। फिलहाल नायक रैंक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

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भारतीय सशस्त्र बल संभवतः अग्निवीरों के पहले कुछ बैचों के अगले महीने से शुरू होने वाले चार साल के कार्यकाल को पूरा होने का इंतजार करेंगे, फिर अगले कुछ महीनों में दोबारा भर्ती प्रक्रिया और अन्य पहलुओं का आकलन करेंगे। इस आकलन के बाद ही अग्निवीरों को सेना में बनाए रखने की दर बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को मिली है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…