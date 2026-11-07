बिहार के शिक्षा विभाग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, मकान किराया भत्ता (HRA) और बकाया राशि के नाम पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया है। विभाग के एक रैंडम ऑडिट में करीब 35 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जांच में राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 7,202 ऐसे मामले मिले हैं, जिनमें कर्मचारियों को तय रकम से ज्यादा भुगतान किया गया। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है।

दरअसल, बिहार शिक्षा विभाग ने अक्टूबर महीने में कुछ जिलों में रैंडम ऑडिट कराया था। इस दौरान भागलपुर, नवादा और पटना में जरूरत से ज्यादा भुगतान किए जाने के तीन मामले सामने आए। शुरुआती जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद विभाग ने पूरे राज्य में ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) के जरिए किए गए वेतन, भत्तों, किराये और बकाया भुगतान का ऑडिट कराने का फैसला लिया। इसी जांच में करीब 35 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी का पता चला।

विभाग के मुताबिक, कुल 7,202 मामलों में 35,27,49,333 रुपये की अतिरिक्त निकासी की गई थी। इनमें से करीब 33 करोड़ रुपये की वसूली कर ली गई है, जबकि 2,24,30,205 रुपये अब भी बकाया हैं। इस खुलासे के बाद विभाग ने सभी 38 जिलों में निगरानी और भुगतान प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

किन जिलों में सामने आए सबसे ज्यादा मामले?

ऑडिट में कुछ जिलों में बड़ी संख्या में अतिरिक्त भुगतान के मामले सामने आए हैं। इनमें गोपालगंज सबसे ऊपर है, जहां 783 मामले मिले हैं। इसके बाद गया में 628, पश्चिम चंपारण में 551 और पटना में 312 मामले सामने आए।

अन्य जिलों की बात करें तो बक्सर में 260, रोहतास में 247, मुजफ्फरपुर में 238 और पूर्वी चंपारण में 214 मामले दर्ज किए गए हैं। विभाग का कहना है कि इस तरह की गड़बड़ी राज्य के सभी 38 जिलों में हुई है।

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

इस मामले में शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने गुरुवार को राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अधिकारियों से सात दिनों के भीतर बिंदुवार जवाब और उसके समर्थन में सबूत पेश करने को कहा गया है।

नोटिस में अधिकारियों पर अपने काम में लापरवाही बरतने और भुगतान की निगरानी ठीक से नहीं करने का आरोप लगाया गया है। विभाग ने कहा है कि अगर तय समय के भीतर जवाब नहीं दिया गया तो यह मान लिया जाएगा कि संबंधित अधिकारी के पास अपने बचाव में कुछ कहने के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ एकतरफा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले को प्रशासनिक नियंत्रण की गंभीर विफलता और आपराधिक चूक करार दिया है। नोटिस में कहा गया है कि अधिकारियों की लापरवाही से सरकार और विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा है। साथ ही, इसे सरकारी कर्मचारी के कदाचार की श्रेणी में रखा गया है।

कैसे हुआ करोड़ों रुपये का कथित घोटाला?

शिक्षा विभाग के मुताबिक, HRMS पोर्टल के जरिए अतिरिक्त रकम निकालने के लिए तीन स्तरों पर काम करने वाले अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। इनमें मेकर (Maker), चेकर (Checker) और अप्रूवर (Approver) शामिल हैं। आरोप है कि इन तीनों स्तरों पर गड़बड़ी करके कर्मचारियों के वेतन, मकान किराया भत्ते (HRA) और बकाया राशि के नाम पर तय सीमा से ज्यादा पैसे निकाले गए।

दरअसल, HRMS सिस्टम में किसी भी तरह का भुगतान करने के लिए तीन स्तरों से मंजूरी लेना जरूरी होता है।

मेकर (Maker): यह अधिकारी कर्मचारियों की सैलरी और भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया शुरू करता है।

चेकर (Checker): इसका काम भुगतान की रकम और उससे जुड़ी जानकारी की जांच करना होता है।

अप्रूवर (Approver): यह अंतिम स्तर पर भुगतान को मंजूरी देता है। आमतौर पर यह जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) स्तर के अधिकारी की होती है।

विभाग का आरोप है कि इन तीनों स्तरों पर काम करने वाले अधिकारियों ने मिलीभगत करके HRMS पोर्टल पर छेड़छाड़ और फर्जीवाड़ा किया। इसके जरिए कर्मचारियों को मिलने वाली तय रकम से ज्यादा भुगतान किया गया।

DEO की जिम्मेदारी पर क्यों उठे सवाल?

शिक्षा विभाग ने अपने नोटिस में कहा है कि हर कर्मचारी के वेतन और भत्तों की पात्रता की जांच करना और भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) और अप्रूवर की जिम्मेदारी है। हालांकि, जिले के सबसे वरिष्ठ शिक्षा विभाग के अधिकारी होने के नाते DEO की जिम्मेदारी पूरे सिस्टम की निगरानी और समीक्षा करने की भी है।

विभाग के मुताबिक, अगर मेकर, चेकर और अप्रूवर के स्तर पर लगातार गड़बड़ी हो रही थी, तो DEO को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। समय रहते निगरानी नहीं करना और ऐसी अनियमितताओं को रोकने में नाकाम रहना प्रशासनिक लापरवाही माना गया है।

15 नवंबर को होगी समीक्षा बैठक

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि राज्यव्यापी ऑडिट में जरूरत से ज्यादा भुगतान किए जाने के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि निकाली गई ज्यादातर अतिरिक्त रकम की वसूली कर ली गई है, लेकिन HRMS पोर्टल के गलत इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी।

मंत्री के मुताबिक, 15 नवंबर को इस मामले में समीक्षा बैठक होगी। इसमें ऑनलाइन भुगतान प्रणाली की कमियों को दूर करने और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी निकासी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या है HRMS पोर्टल?

HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बिहार सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कामकाज को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसके जरिए कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखने, सैलरी देने, छुट्टियों का प्रबंधन करने और सर्विस बुक जैसी जरूरी जानकारियों को ऑनलाइन संभालने की सुविधा मिलती है।

इस सिस्टम को बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मिशन सोसाइटी (BARMS) ने वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से तैयार किया है। इसकी शुरुआत 27 अगस्त 2022 को ऑटोमेटेड पेरोल मॉड्यूल के साथ हुई थी। इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों की हर महीने की सैलरी प्रक्रिया को डिजिटल और व्यवस्थित बनाना था।

मई 2025 में इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इसमें कर्मचारियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सर्विस बुक (e-SB), एम्प्लॉयी सेल्फ सर्विस (ESS) और ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन जैसी सुविधाएं जोड़ी गईं।

हालांकि, अब इसी डिजिटल सिस्टम के जरिए वेतन और भत्तों के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद इसकी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

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