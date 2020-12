कांग्रेस में जल्द ही अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके संकेत देते हुए पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवा को कहा कि पार्टी के इलेक्टोरल कॉलेज, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के मेंबर्स, कांग्रेस कार्यकर्ता और सदस्य इसका चुनाव करेंगे कि कौन बेहतर पार्टी प्रसिडेंट होगा। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की दावेदारी को मजबूत बताते हुए सुरजेवाला ने कहा कि 99.9 फीसदी लोग यहीं चाहते हैं कि राहुल को ही अध्यक्ष बनाया जाए।

बता दें कि हाल ही में पार्टी को मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव और बिहर चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा कांग्रेस के कई गढ़ों में भी भाजपा धीरे-धीरे पैठ बना रही है। इसे देखते हुए पार्टी के अंदरखानों में लगातार नेतृत्व में बदलाव की मांग उठती रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने हाल ही में पार्टी के हर स्तर पर बदलाव के लिए मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था। हालांकि, सुरजेवाला के ऐलान के बाद यह काफी हद तक साफ हो गया कि कांग्रेस की कमान इस बार फिर गांधी परिवार के सदस्य के पास ही रहेगी।

100% BJP workers and supporters right now pic.twitter.com/7q762VPr4Y

— Darshan Pathak (@darshanpathak) December 18, 2020