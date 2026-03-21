दुबई में रांची के रहने वाले 47 वर्षीय मर्चेंट नेवी कैप्टन कैप्टन राकेश रंजन सिंह का शव फंसा हुआ है। उनकी मौत एक फ्यूल टैंकर पर दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। पीड़ित परिवार ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। परिवार ने इसके लिए होर्मुज के पास चल रहे संघर्ष और प्रक्रियात्मक मंज़ूरियों में हो रही देरी का हवाला दिया है। कैप्टन राकेश रंजन सिंह रांची के निवासी थे। उनकी मृत्यु 18 मार्च को हुई थी।

परिवार ने मंत्री को लिखा पत्र

राकेश उस समय ‘एलिगेंट मरीन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा संचालित जहाज़ ‘ASP Avana’ पर अपनी सेवा दे रहे थे। उनका शव इस समय दुबई में पोर्ट पुलिस की हिरासत में शेख राशिद अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखा हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को लिखे एक पत्र में कैप्टन के बेटे प्रवर सिंह ने सरकार से आग्रह किया है कि वे उनके पिता के पार्थिव शरीर को वापस लाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने में मदद करें। साथ ही उन्होंने परिवार के लिए आर्थिक सहायता का भी अनुरोध किया है, क्योंकि उनके अनुसार उनका परिवार पूरी तरह से मृतक पर ही निर्भर था।

पत्र में लिखा था, “मेरे पिता का निधन जहाज़ पर ही हो गया। प्रक्रियाओं में काफी समय लग रहा है, जिससे हमारे परिवार को बहुत कष्ट हो रहा है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप संबंधित अधिकारियों को इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने का निर्देश दें।”

जहाज ने लोड कर लिया था तेल

परिवार के सदस्यों के अनुसार राकेश रंजन इस साल 2 फरवरी को इस फ्यूल टैंकर पर काम करने के लिए शामिल हुए थे और उन्हें शिपिंग उद्योग में दो दशकों से भी अधिक का अनुभव था। जहाज ने तेल लोड कर लिया था और वापस लौट रहा था, तभी 28 फरवरी को खाड़ी क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ गईं, जिसके कारण जहाज को अपना परिचालन रोकना पड़ा।

कैप्टन के साले आलोक सिंह ने बताया, “जहाज़ पहले ही अपना माल (कार्गो) ले चुका था और वापस अपने रास्ते पर था। अगर संघर्ष शुरू होने में एक या दो दिन की भी देरी हुई होती, तो जहाज़ होर्मुज को पार कर चुका होता। लेकिन प्रतिबंध लागू होने के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा और जहाज को रोकना पड़ा।”

लगभग 18 दिनों तक जहाज़ दुबई के तट से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर खड़ा रहा। 18 मार्च को राकेश रंजन को जहाज पर ही अचानक एक गंभीर चिकित्सीय आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। चालक दल के सदस्यों ने एयर एम्बुलेंस की मदद मांगी, लेकिन सहायता का इंतज़ाम नहीं हो सका और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। बताया जाता है कि ऐसा संघर्ष से जुड़े प्रतिबंधों के कारण हुआ था।

आलोक सिंह ने कहा, “उन्हें नाव के ज़रिए किनारे तक ले जाया गया, लेकिन इसमें समय लग गया। जब तक उन्हें इलाज मिल पाता, तब तक उनका निधन हो चुका था।” दुबई के अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि मौत का कारण दिल का दौरा था। तब से शव को वापस लाने की प्रक्रिया में देरी हो रही है, क्योंकि इसके लिए कई तरह की मंज़ूरियों की ज़रूरत है, जिनमें दुबई पुलिस से ‘नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट’ (NOC) और उसके बाद भारतीय दूतावास तथा इमिग्रेशन अधिकारियों से मंज़ूरी शामिल है। परिवार वालों ने बताया कि रमज़ान की छुट्टियों की वजह से भी इस प्रक्रिया में और ज़्यादा देरी हुई। राकेश सिंह अपने पीछे अपनी पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए हैं। उनका एक बेटा बेंगलुरु में इंजीनियरिंग का 20 वर्षीय छात्र है, जबकि दूसरा बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ता है।

विदेश मंत्रालय के पास है मामला

परिवार ने रक्षा राज्य मंत्री के कार्यालय से संपर्क किया है, जिसने इस मामले को विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया है। परिवार ने कहा, “हमने एक औपचारिक अनुरोध जमा कर दिया है। अब हम आगे की जानकारी का इंतज़ार कर रहे हैं।” हालांकि शिपिंग कंपनी ने ज़रूरी औपचारिकताएँ और बीमा से जुड़ी प्रक्रियाएँ शुरू कर दी हैं, लेकिन परिवार का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता अभी भी शव को वापस लाना ही है। आलोक सिंह ने कहा, “हम बस यही चाहते हैं कि उनका शव जल्द से जल्द हमारे पास वापस आ जाए।”

(यह भी पढ़ें- फारस की खाड़ी में जहाज पर फंसे हैं ओडिशा के नाविक दीक्षित, बेहद परेशान है परिवार)

ओडिशा की रहने वालीं स्मृति रेखा साहू और उनका परिवार पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद से ही बेहद परेशान है। परेशानी की वजह यह है कि उनके पति अशोक कुमार दीक्षित एलपीजी ला रहे एक जहाज पर फंसे हुए हैं। पढ़ें पूरी खबर