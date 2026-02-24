Ranchi–Delhi Air Ambulance Crash: झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया के पास सोमवार शाम को रांची से दिल्ली जा रहे एक एयर एंबुलेंस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी राज्य सरकार के एक अधिकारी ने दी है। रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के बीचक्राफ्ट सी90 विमान ने शाम 7.11 बजे रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी और लगभग 7.30 बजे लापता हो गया। इसके बाद वह सिमरिया के बरियातु पंचायत क्षेत्र में एक घने जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
इस हादसे में मृतकों की बात की जाए तो पायलट-इन-कमांड कैप्टन विवेक विकास भगत और को-पायलट कैप्टन सवराजदीप सिंह शामिल हैं। मेडिकल टीम और जान गंवाने वाले यात्रियों में मरीज संजय कुमार (41), परिचारिका अर्चना देवी और धुरु कुमार, डॉ. विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा शामिल हैं। एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल ने पीटीआई को बताया कि विमान में सवार सभी सात लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं।
लातेहार जिले के चंदवा के रहने वाले संजय कुमार का शरीर 65% तक बुरी तरह जल गया था। देवनीका अस्पताल के चीफ प्लास्टिक सर्जन डॉ. अनंत सिन्हा ने इंडिया टुडे को बताया कि कुमार को 16 फरवरी को गंभीर हालत में देवकमल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके परिवार ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के एक मेडिकल सेंटर में ट्रांसफर करने का फैसला किया। कुमार को सोमवार को शाम लगभग 4:30 बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उन्हें एयर एंबुलेंस से ले जाने के लिए एयरपोर्ट ले जाया गया।
एटीसी से टूटा संपर्क
स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना के समय इलाके में तेज हवाएं, भारी बारिश, बिजली कड़क रही थी। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि विमान ने उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद ही एटीसी से संपर्क खो दिया था। उन्होंने कहा कि खराब मौसम दुर्घटना का एक कारण हो सकता है, लेकिन दुर्घटना का सटीक कारण पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने पीटीआई को बताया, “खराब मौसम दुर्घटना का एक कारण हो सकता है, लेकिन वास्तविक कारण की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।”
चंपई सोरेन ने हादसे पर जताया दुख
झारखंड के पूर्व मंत्री चंपई सोरेन ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस के चतरा जिले के सिमरिया में क्रैश होने की खबर से व्यथित हूं। इस एयर एम्बुलेंस में क्रू मेंबर्स सहित कुल 7 लोग सवार थे। मरांग बुरु दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति दें।” वहीं झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है।
