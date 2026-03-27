Ramnath Goenka Awards: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को नई दिल्ली में रामनाथ गोयनका पुरस्कारों के 20वें संस्करण में अपने मुख्य संबोधन के दौरान कहा कि राष्ट्र को “औपनिवेशिक खुमारी को सचेत रूप से त्याग देना चाहिए। राधाकृष्णन ने कहा कि देश को नैतिकता के पश्चिमी-औपनिवेशिक मानकों से निर्देशित नहीं होना चाहिए।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को दोहराते हुए कहा, “हमारी मानसिकता अभी भी काफी हद तक औपनिवेशिक शासन या पश्चिमी सोच से प्रभावित है। विशेष रूप से समाचार पत्रों को इससे बाहर आना चाहिए। हमारी अपनी मौलिक सोच होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि पूरी मानवता के लिए क्या सही है और क्या गलत है।”

सच्ची पत्रकारिता के सवाल पर दिया जवाब

कार्यक्रम के दौरान प्रश्न उठाया गया कि “सच्ची पत्रकारिता क्या है?” इसका उत्तर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसमें उस दौर में सच को प्रकाशित करना शामिल है, जब अक्सर दो बिल्कुल विपरीत बयान सच्चाई का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए साथ-साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने डिजिटल युग में पत्रकारिता की चुनौतियों को भी रेखांकित किया।

डिजिटल प्रिंट और ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म के तहत दिए गए पुरस्कार

बता दें कि देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता सम्मान इन पुरस्कारों की स्थापना रामनाथ गोयनका फाउंडेशन द्वारा की गई थी। इस वर्ष, विजेताओं ने उपराष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार प्राप्त किए। ये पुरस्कार प्रिंट, डिजिटल और ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से 18 श्रेणियों में 24 उत्कृष्ट योगदानों को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें खोजी पत्रकारिता (investigative reporting), राजनीति और सरकार, तथा फीचर लेखन शामिल हैं।

इस अवसर पर नई दिल्ली में ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के संस्थापक रामनाथ गोयनका की यात्रा को दर्शाने वाली एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बांटे रामनाथ गोयनका अवार्ड (Express Photo)

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को राजधानी नई दिल्ली में देश के सबसे प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किए। हिंदी कैटेगरी में ब्रॉडकास्ट और डिजिटल जर्नलिज्म के लिए बीबीसी की सर्वप्रिया सांगवान और प्रिंट के लिए दैनिक भास्कर के अवधेश अकोडिया को सम्मानित किया गया। पढ़िए पूरी खबर…



