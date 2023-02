Patanjali Foods Share: अडानी ही नहीं रामदेव की कंपनी को भी 10 दिन में हुआ 7000 करोड़ का नुकसान, जानें क्या है वजह?

Swami Ramdev: रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स को पिछले 10 दिनों में 7 हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है।

Patanjali Foods Share: रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स का शेयर 10 दिन में 19 फीसदी गिर चुका है। (Image Credit – ANI)

Swami Ramdev: अडानी ग्रुप (Adani Group) के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अडानी एंटरप्राइजेस (Adani Enterprises) के शेयरों में पिछले 20 दिनों में ही 35 फीसदी से अधिक की गिरावट आ चुकी है। इसी बीच एक ऐसा भी शेयर है जिस पर अभी किसी की नजर नहीं गई है। योग गुरु स्वामी रामदेव (Swami Ramdev) की पतंजलि फूड्स के शेयरों में पिछले दो सप्ताह में ही 16 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। अभी भी कंपनी का शेयर बिकवाली के दौर से गुजर रहा है। सालभर पहले की बात करें तो कंपनी का शेयर 700 रुपये के करीब था। हालांकि इसके बाद इसमें अप्रत्याशिक तेजी देखने को मिली। महीनेभर पहले की बात करें तो कंपनी का शेयर 1495 रुपये के अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुका था। 24 जनवरी को पतंजलि फूड्स (Patanjali Foods Ltd) का शेयर 1208 रुपये था। 3 जनवरी को यह घटकर 907 रुपये रह गया। 3 फरवरी को कंपनी का मार्केट कैप 32825.69 करोड़ रुपये पहुंच गया। जबकि 27 जनवरी को यह 40000 करोड़ था। सितंबर 2022 में कंपनी का मार्केट कैप 51 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया था। 5 महीने में 18000 करोड़ रुपये का झटका लगा है। Also Read NISAR Satellite: जोशीमठ जैसी आपदाओं की अब पहले ही मिल जाएगी जानकारी, नासा ने ISRO को सौंपी ये खास सैटेलाइट पतंजलि का नेट प्रॉफिट 26 फीसदी बढ़ा एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयरों में गिरावट का कारण बाजार बदलती स्थिति हो सकता है। हालांकि पतंजलि फूड्स में पिछली तिमाही का बेहतर प्रदर्शन किया है। दिसंबर में जारी तिमाही नतीजों में कंपनी को 26 फीसदी का शुद्ध लाभ हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार के कच्चे सोयाबीन तेल के आयात को बंद करने का असर कंपनी के अगले तिमाही नतीजों में देखने को मिल सकता है।

