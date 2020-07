जब अटल जी ने सुनाया था नेहरू संग ‘घनिष्ठता’ का किस्सा, रामचंद्र गुहा ने शेयर किया पुराना VIDEO, वायरल

भारत रत्न से सम्मानित BJP के दिवंगत कद्दावर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद में पूर्व पीएम पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का किस्सा साझा किया था। उन्होंने उस दौरान भरे सदन में कहा था कि मतभेद होने के बाद भी उन दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। एक-दूसरे की आलोचना पर कड़वाहड़ या निजी दुश्मनी जैसी स्थिति नहीं पनपती थी।

उन्होंने कहा था, “कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, पर साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का चित्र लगा रहता था। मैं आते-जाते देखता रहता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोंक-झोंक भी होती थी। मैं नया था, सदन में पीछे बैठता था। कभी-कभी बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। पर धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ा और मैंने जगह बनाई।”

वह बोले- मैं जब विदेश मंत्री बन गया, तब मैंने गलियारे में उसी नेहरू के चित्र को गायब देखा। मैं उस चित्र के बारे में पूछा पर मुझे कोई उत्तर न मिला। हालांकि, बाद में वह तस्वीर फिर वहीं लगा दी गई। क्या इस भावना की कद्र है। क्या इस देश में यह भावना है?

अटल जी के मुताबिक, “ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे। चर्चा के दौरान ये चीजें गंभीर रूप से सामने आती थीं। मैंने एक बार उनसे कह दिया था कि आपका मिला जुला व्यक्तित्व है। आप में चर्चिल भी हैं और चैंबरलेन भी है। वह इस बात पर नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हुई और बोले थे- आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया। वह इसके बाद मुस्कुराते हुए चले गए। पर आजकल ऐसी आलोचना करना तो दुश्मनी को दावत देने जैसा है।”

जाने-माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अटल जी के इसी भाषण के हिस्से के वीडियो को रविवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया। ट्वीट करते हुए लिखा- वाजपेयी (जब पीएम थे) संसद में पंडित नेहरू के साथ अपने रिश्तों को लेकर बोलते हुए।

देखें वीडियोः

Vajpayee, when he was Prime Minister, speaking in Parliament about his relationship with Nehru. pic.twitter.com/i62qERnQQj

— Ramachandra Guha (@Ram_Guha) July 5, 2020