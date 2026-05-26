भगवान कृष्ण भारत के अमेरिका, चीन और रूस के साथ संबंधों पर क्या सलाह देते? भगवान राम भारत को वर्तमान विश्व व्यवस्था के संदर्भ में किस स्थान पर रखते? प्राचीन भारतीय प्रणालियां वर्तमान ऊर्जा संकट का समाधान कैसे करतीं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर नालंदा यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय का एक विशेष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज (IRPS)। माना जाता है कि यह अपनी तरह का पहला पाठ्यक्रम है जो रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों और भारतीय ज्ञान प्रणाली पर शोध करता है ताकि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के लिए समाधान पेश किए जा सकें। नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सचिन चतुर्वेदी के अनुसार, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्राचीन भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करना और समकालीन वैश्विक चिंताओं से संबंधित ग्रंथों के साथ जुड़ना है।

नालंदा विश्वविद्यालय ने प्राचीन भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए पहल शुरू की

यूनिवर्सिटी के कुलपति सचिन चतुर्वेदी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हाल ही में विश्वविद्यालय ने प्राचीन भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करने और समकालीन वैश्विक चिंताओं के साथ सार्थक संवाद के माध्यम से ग्रंथों से जुड़ने के उद्देश्य से कई बौद्धिक और शैक्षणिक पहल शुरू की हैं। हाल ही में कई छात्र शोध पत्रों में भारतीय ज्ञान प्रणालियों के विषयों को वर्तमान अंतरराष्ट्रीय संबंधों, नैतिकता, शासन और रणनीतिक अध्ययन के संदर्भ में परखने का प्रयास किया गया है। कुछ चर्चाओं में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) सिद्धांतों और व्यापक भारतीय सभ्यता के संदर्भ में अर्थशास्त्र से मिली जानकारियों पर भी विचार किया गया है।”

रामायण के किष्किंधा कांड से कूटनीति के सबक

अपने रिसर्च पेपर ‘रामायण गठबंधनों के नजरिए से भारत की रणनीतिक साझेदारियां’ में पोस्टग्रेजुएशन स्टूडेंट सुरभि रानी लिखती हैं कि रामायण का किष्किंधा कांड कूटनीति, संप्रभुता को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। लेख में कहा गया है, “राम और सुग्रीव के बीच का गठबंधन महज मित्रता की कहानी नहीं है; यह मित्र-धर्म, विश्वास और राजधर्म पर आधारित एक साझेदारी का आदर्श है। ऐसे में राम-सुग्रीव गठबंधन साझेदारी और जिम्मेदारी पर आधारित नेतृत्व का एक सशक्त उदाहरण है।”

भगवान कृष्ण द्वारा सौम्य शक्ति के उपयोग पर प्रकाश

एक अन्य आईआरपीएस रिसर्चर प्रीति कुमारी ने अपने रिसर्च पेपर ‘महाभारत: नियम-आधारित व्यवस्था’ में भगवान कृष्ण द्वारा सौम्य शक्ति के उपयोग पर प्रकाश डाला है। इसमें कहा गया है, “कृष्ण का दर्शन आधुनिक न्यायपूर्ण युद्ध की ‘सर्वोच्च आपातकाल’ की अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है। इसे माइकल वाल्ज़र ने किसी राज्य के राजनीतिक और नैतिक अस्तित्व के लिए उत्पन्न गंभीर खतरे के बारे में बताने के लिए लोकप्रिय बनाया था।

जिस प्रकार कृष्ण ने कर्ण को निष्पक्षता के नियमों के उल्लंघन (अभिमन्यु की हत्या और द्रौपदी का अपमान) के कारण युद्ध में सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया था। उसी प्रकार आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध (IR) उन आतंकी नेटवर्क या राज्यों को सुरक्षा प्रदान करने से इनकार करने की चुनौती से जूझ रहे हैं जो सशस्त्र संघर्ष कानूनों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए उनका व्यवस्थित रूप से उल्लंघन करते हैं।”

रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ज्ञान का इस्तेमाल

रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ज्ञान के इस्तेमाल पर एक तीसरे शोध पत्र ने अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष से उत्पन्न मौजूदा ऊर्जा संकट के बीच प्रासंगिकता हासिल कर ली है। SIPS की छात्रा हिमांशी गुप्ता ने अपने शोध प्रबंध भारत के ऊर्जा परिवर्तन को पुनर्परिभाषित करना: सामुदायिक सक्रियता, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों और वैश्विक अंतर्दृष्टि के माध्यम से शासन का परिप्रेक्ष्य” में प्राचीन पारिस्थितिक ज्ञान और समकालीन वास्तुकला के माध्यम से नालंदा का मूल्यांकन किया है जो व्यावहारिक सभ्यतागत स्थिरता को दर्शाता है।

नालंदा विश्वविद्यालय अगले साल शास्त्रार्थ (बहस) जैसी पहलों को अपने शैक्षणिक ढांचे में अधिक व्यवस्थित रूप से शामिल करने पर विचार कर रहा है। कुलपति सचिन चतुर्वेदी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “पश्चिमी बहसें ज्यादातर जीत या हार के बारे में होती हैं जबकि भारतीय ज्ञान प्रणाली संचित ज्ञान पर आधारित रही है। रामायण, महाभारत और भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरणा लेते हुए हम दुनिया को संघर्ष, शांति और वैश्विक व्यवस्था को समझने के लिए एक विशिष्ट भारतीय ढांचा प्रदान कर रहे हैं।”